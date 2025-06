Pokuta v hodnote nového auta: Za odhodený nedopalok v obľúbenej destinácii môžeš dokonca skončiť v base

Znečisťovanie životného prostredia je stále veľkou témou, najmä pre jeho negatívny vplyv na životné prostredie. Jedným z mnohých zlozvykov, ktoré škodia našej planéte, je zahadzovanie cigaretových filtrov (ohorkov) na zem. Niektoré krajiny takéto správanie tvrdo trestajú.

Ide pritom najmä o európske krajiny, medzi ktoré patria populárne dovolenkové destinácie Slovákov. V nich môžete za odhodenie „špaku“ dostať pokutu vo výške desiatok až stoviek eur.

K boju proti cigaretovým ohorkom, ktoré sú problémom na celom svete, sa pridala aj Európska únia, ktorá v roku 2019 vydala známu smernicu o jednorazových plastoch. Tá okrem obmedzenia používania plastových fliaš, slamiek či nádob zasiahla aj do tabakových výrobkov.

EÚ v rámci smernice zaviedla napríklad zásadu „znečistovateľ platí“, ktorá výrobcom jednorazových plastových výrobkov prikazuje informovať o prítomnosti plastov vo výrobkoch – medzi nimi aj v cigaretách.

Zároveň Únia považuje filtre tabakových výrobkov, teda výplne cigariet, za znečisťujúci odpad. V súvislosti s tým, že je znečisťovanie životného prostredia vo väčšine krajín v rozpore so zákonmi, sa fajčiari môžu dostať do problémov.

Chorvátsko

Nepochybne jedna z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov sa počas leta pýši hustými lesmi. Počas suchého a mimoriadne teplého počasia sa však stávajú možným rizikom pre obyvateľov aj turistov v dôsledku lesných požiarov, ktoré sa minulé roky pravidelne objavovali.

Štát tak chce eliminovať tieto riziká a v prípade, že by vás pri vyhodení ohorka vo verejnom priestranstve prichytili, môžete dostať pokutu od 260 až do 1 200 eur v závislosti od závažnosti priestupku, pripomína Travel and Tour World. Ak by ste tým spôsobili požiar, trest môže byť oveľa prísnejší a atakovať až 20 000 eur, skončiť môžete dokonca aj vo väzení. Na takéto činy sa v Chorvátsku pozerajú veľmi prísne, dávajte si radšej pozor.

Taliansko

V dovolenkovom raji Slovákov riskujete za znečisťovanie životného prostredia pokutu. Vyhodenie cigaretového filtra vás môže stáť až 200 eur. V niektorých prípadoch však môžete byť odsúdení až na mesiac väzenia. Rovnako vám bude prikázané zaplatiť náhradu škody, ak by ste takýmto ohorkom čokoľvek alebo kohokoľvek poškodili.

Doplatila na to aj miestna obyvateľka Palerma, ktorá musela zaplatiť pokutu 120 eur za hádzanie ohorkov na susedov balkón. Uhradiť musela aj súdne trovy vo výške 1 000 eur.

Rakúsko

U našich juhozápadných susedov so znečisťovateľmi poriadne zatočili. Úrady zaviedli ochranu životného prostredia v podobe strážcov – Wastewatcherov. Tí majú dohliadať na správanie verejnosti a v prípade znečisťovania zasiahnuť.

Príkladom je incident z Viedne z roku 2023, keď Wastewatcheri dali pokutu vo výške 50 eur občanovi za to, že na cestu hodil cigaretový ohorok. Pokuta sa však môže v tomto prípade vyšplhať až na 2 000 eur, píše Crna Hronika.

Na takýchto strážcov môžete naraziť aj v Nemecku.

Španielsko

V Španielsku je boj so znečisťovaním cigaretovými filtrami veľmi vážny. A to nielen pre znižovanie kvality životného prostredia, ale aj pre riziko vzniku lesných a iných požiarov. Veľká časť ohorkov tiež končí v mori, čo je jeden z ďalších problémov.

Ako upozornil portál Sur in English, pokuty v tomto štáte môžu dosahovať obrovské sumy. Za hodenie ohorku do verejného priestranstva môžete zaplatiť 198 až 3 800 eur. Ak by to však viedlo k závažnejším incidentom, suma môže stúpnuť až na 9 800 eur. V prípade spôsobenia lesného požiaru môžete byť odsúdení na tri až šesť rokov.

Nemožno sa čudovať, táto západná krajina má s ohorkami niekoľko zlých skúseností. Tragédiu v tuneli Montblanc v roku 1999 zapríčinilo práve odhodenie cigaretového filtra do vetracieho otvoru neďalekej dodávky, ktorá sa následne vznietila. To spôsobilo obrovský požiar, pri ktorom zahynulo až 39 ľudí. Tunel bol následne niekoľko rokov uzavretý a celkové straty sa vyšplhali až na takmer miliardu eur.