Pokrovsk je už mesto duchov: Prebieha kľúčová bitka, Rusi prenikli dovnútra a strieľajú na ľudí. Hrozí prelomenie obrany

Situácia vo východoukrajinskom Pokrovsku sa dramaticky zhoršila. Ruské jednotky sa už dostali do juhozápadnej časti mesta, boli zaznamenané aj blízko železničnej stanice. Mesto Pokrovsk je už vyše roka epicentrom vojny v oblasti Donbasu.
Podľa správy ukrajinských zdrojov došlo pri železnici k streľbe na civilistov, pričom niektoré telá pripomínali tragické scény z Buče. Analytici upozorňujú, že cieľom Rusov je obkľúčiť mesto a vytvoriť predmostie, z ktorého by mohli tlačiť ďalej. Informoval Denník N.
Boje v meste a mŕtvi civilisti na uliciach
Ruské jednotky sa pohybujú v malých skupinkách po rôznych častiach mesta, pričom postupne získavajú kontrolu nad západnou a takmer celou južnou časťou Pokrovska. Sú schopné udržiavať stabilnú prítomnosť v mestskom priestore.
Besieged Pokrovsk. Another dying city in Ukraine. People lived in those buildings, married in those churches, walked those parks, studied in those schools. So many dreams, memories, and lives lost to Russia’s insatiable greed. pic.twitter.com/DiehICkXPa
— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 19, 2025
Podľa ukrajinských účtov a dobrovoľníkov, ktorí zverejňujú zábery z dronov a terénu, sa Rusi už nachádzajú aj v centre mesta. Na uliciach sa objavili mŕtvi civilisti, ktorých zabili vojaci, a evakuácia pre zvyšok obyvateľov je momentálne nemožná, pretože všetky ústupové cesty sú pod paľbou.
Množstvo videí a fotografií dokumentuje zranenia a obete medzi civilistami, pričom ukrajinské zdroje hovoria o viacerých mŕtvych.
Pokrovsk a Myrnohrad, mestá spustošené vojnou
Pred vojnou žilo v Pokrovsku podľa českej CNN viac než 60-tisíc ľudí a v Myrnohrade približne 45-tisíc. Dnes sa v týchto rozbombardovaných mestách pohybuje už len zlomok pôvodných obyvateľov. Sociálne siete pravidelne prinášajú nové zábery, ktoré dokumentujú súčasný stav oboch miest.
Pokrovsk — two realities, two worlds.
A year ago, life was still here. Now — only ruins and death.
Because the world chose to bargain with the devil.
That’s the sad truth. pic.twitter.com/zgClElzVFL
— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 15, 2025
„Pred rokom tu ešte bol život. Teraz – len ruiny a smrť,“ komentovala stránka UAVoyager na sieti X.
Pokrovsk city. In the last couple of weeks the situation worsened significantly for the Ukrainian defenders. Tight street battles in most of the city, the Russians are almost everywhere. The situation is critical.
A stabilization of the situation is not expected this time, and… pic.twitter.com/Une7L8n6mz
— Playfra (@Playfra0) October 18, 2025
„V posledných týždňoch sa situácia pre ukrajinských obrancov výrazne zhoršila. V takmer celej časti mesta prebiehajú intenzívne pouličné boje, Rusi sú takmer všade. Situácia je kritická. Tentoraz sa neočakáva stabilizácia a podľa samotných Ukrajincov sa Pokrovsk a Myrnohrad blížia k nevyhnutnému,“ uviedol cez víkend účet Playfra na sieti X.
Výsledok bitky o Pokrovsk a Myrnohrad môže výrazne ovplyvniť ďalší vývoj ruskej invázie. Ak by Rusi obsadili obe mestá, otvorilo by im to cestu k útokom na ďalšie strategicky významné mestá vo východnej Ukrajine.
