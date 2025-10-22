Pokrovsk je už mesto duchov: Prebieha kľúčová bitka, Rusi prenikli dovnútra a strieľajú na ľudí. Hrozí prelomenie obrany

Foto: Profimedia

Martin Cucík
Vojna na Ukrajine
Na Ukrajine sa už rok odohráva krutá bitka o mesto Pokrovsk. Ruské jednotky sa už údajne voľne prechádzajú mestom a fotografie ukazujú mŕtvych civilistov.

Situácia vo východoukrajinskom Pokrovsku sa dramaticky zhoršila. Ruské jednotky sa už dostali do juhozápadnej časti mesta, boli zaznamenané aj blízko železničnej stanice. Mesto Pokrovsk je už vyše roka epicentrom vojny v oblasti Donbasu. 

Podľa správy ukrajinských zdrojov došlo pri železnici k streľbe na civilistov, pričom niektoré telá pripomínali tragické scény z Buče. Analytici upozorňujú, že cieľom Rusov je obkľúčiť mesto a vytvoriť predmostie, z ktorého by mohli tlačiť ďalej. Informoval Denník N.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Fico sa poriadne rozohnil: EÚ sa správa ako vojnový kabinet, hovorí o jasných dôkazoch prekaziť samit Putina a Trumpa
2.
Rusko pokračuje v útokoch na energetickú infraštruktúru: Kyjev sa opäť ocitol v tme, hlásia obete
3.
Európa pripravuje 12-bodový plán na ukončenie vojny: Donald Trump má dohliadať na prímerie, Putin žiada Donbas
Zobraziť všetky články (1359)

Boje v meste a mŕtvi civilisti na uliciach

Ruské jednotky sa pohybujú v malých skupinkách po rôznych častiach mesta, pričom postupne získavajú kontrolu nad západnou a takmer celou južnou časťou Pokrovska. Sú schopné udržiavať stabilnú prítomnosť v mestskom priestore.


Podľa ukrajinských účtov a dobrovoľníkov, ktorí zverejňujú zábery z dronov a terénu, sa Rusi už nachádzajú aj v centre mesta. Na uliciach sa objavili mŕtvi civilisti, ktorých zabili vojaci, a evakuácia pre zvyšok obyvateľov je momentálne nemožná, pretože všetky ústupové cesty sú pod paľbou.

Množstvo videí a fotografií dokumentuje zranenia a obete medzi civilistami, pričom ukrajinské zdroje hovoria o viacerých mŕtvych.

Pokrovsk a Myrnohrad, mestá spustošené vojnou

Pred vojnou žilo v Pokrovsku podľa českej CNN viac než 60-tisíc ľudí a v Myrnohrade približne 45-tisíc. Dnes sa v týchto rozbombardovaných mestách pohybuje už len zlomok pôvodných obyvateľov. Sociálne siete pravidelne prinášajú nové zábery, ktoré dokumentujú súčasný stav oboch miest.

Pred rokom tu ešte bol život. Teraz – len ruiny a smrť,“ komentovala stránka UAVoyager na sieti X.

V posledných týždňoch sa situácia pre ukrajinských obrancov výrazne zhoršila. V takmer celej časti mesta prebiehajú intenzívne pouličné boje, Rusi sú takmer všade. Situácia je kritická. Tentoraz sa neočakáva stabilizácia a podľa samotných Ukrajincov sa Pokrovsk a Myrnohrad blížia k nevyhnutnému,“ uviedol cez víkend účet Playfra na sieti X.

Výsledok bitky o Pokrovsk a Myrnohrad môže výrazne ovplyvniť ďalší vývoj ruskej invázie. Ak by Rusi obsadili obe mestá, otvorilo by im to cestu k útokom na ďalšie strategicky významné mestá vo východnej Ukrajine.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Kremeľ sa nebojí len Tomahawkov, Rusom strach naháňa niečo oveľa horšie. Nastať môže kolaps celého…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac