Pohoda hlási celoeurópsky úspech: Festival porazil aj veľké mená a získal prestížne ocenenia

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
Pohoda má najväčší počet nominácií zo všetkých európskych festivalov.

Ešte v decembri sme vás informovali, že Festival Pohoda získal v hudobných cenách European Festival Awards (EFA) štyri nominácie. Spolu s maďarským festivalom Sziget a nórskym Øyafestivalen má najväčší počet nominácií zo všetkých európskych festivalov. European Festival Awards sa konali včera a Pohoda premenila zo štyroch nominácií až dve.

Najznámejší slovenský hudobný festival bol nominovaný v kategóriách Best Medium Sized Festival, Promoter Of The Year, Take A Stand a New Kid On The Block. Z nich sa napokon podarilo premeniť dve, konkrétne v kategórii Best Medium-Sized Festival (Najlepší stredne veľký festival) a New Kid on the Block. Druhá menovaná kategória je pre mladých festivalových profesionálov a profesionálky, kde hviezdila Kristína Mlynárová, informoval billboard.

Festivaly z viac ako 30 krajín

Kategória Best Medium-Sized Festival je navyše výnimočná tým, že v nominácií podporili Pohodu fanúšikovia a fanúšičky. V ďalších troch kategóriách rozhodovali o nomináciách odborné poroty. Tento rok sa do EFA zapojili festivaly z viac ako 30 krajín a verejnosť odovzdala približne 300 000 hlasov.

„Nasledujúce dni budú patriť koncertom, diskusiám a inšpiratívnym stretnutiam. Slovenskú hudobnú scénu budú na ESNS tento rok zastupovať kapely Tolstoys a Vojdi. Na konferencii sa predstavia aj členovia nášho Pohoda tímu,“ dodal festival na sociálnej sieti.

