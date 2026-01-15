Musk zdieľal premiéra v bikinách, teraz čelí možnému zákazu: Kontroverzná umelá inteligencia má problém

Nástroj umelej inteligencie (AI) Grok, integrovaný do sociálnej siete X Elona Muska, už nebude môcť upravovať fotografie skutočných ľudí tak, aby ich zobrazoval v odhaľujúcich odevoch, oznámila platforma X v stredu.
Tento krok prichádza po tom, ako chatbot čelil veľkej kritike v súvislosti s funkciou, ktorá mu umožňovala generovať sexualizované obrázky žien a detí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízie BBC.
„Zaviedli sme technologické opatrenia, aby sme zabránili chatbotu Grok editovať obrázky skutočných ľudí v odhaľujúcom oblečení, ako sú bikiny,“ uviedol bezpečnostný tím X vo vyhlásení.
„Toto obmedzenie sa vzťahuje na všetkých používateľov, vrátane platiacich predplatiteľov,“ dodal.
Problém s nástrojom mal britský premiér Keir Starmer. Ľudia ho na sociálnej sieti začali vyzliekať do bikín, o pár dní nato prišli informácie, že kontroverzný nástroj chcú v Anglicku zakázať. Fotografie dokonca šíril aj samotný Musk.
They just want to suppress free speech https://t.co/IuEnsi1QSX
— Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026
Problémy aj v USA
Opatrenie oznámili niekoľko hodín po tom, ako generálny prokurátor amerického štátu Kalifornia začal vyšetrovanie spoločnosti xAI, ktorá chatbot Grok vyvíja, v súvislosti s vytváraním „neoprávneného, sexuálne explicitného obsahu“.
Firma xAI čelila tlaku pre funkciu „Spicy Mode“, ktorá používateľom umožňovala vytvárať sexualizovaný tzv. deepfake obsah pomocou jednoduchých textových príkazov, ako napríklad „obleč ju do bikín“ alebo „odstráň jej oblečenie“, vysvetľuje AFP.
Malajzia a Indonézia v nedeľu zablokovali prístup k chatbotu v dôsledku tejto funkcie. Kritike čelil aj zo strany Európskej únie.
Nahlásiť chybu v článku