Podobnosť so Slovenskom čisto náhodná: Trump prepustil riaditeľku Knižnice Kongresu, nepáčili sa mu jej protivládne názory

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok náhle prepustil riaditeľku Knižnice Kongresu Carlu Haydenovú. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o súčasť čistiek v štruktúrach federálnej vlády od tých zamestnancov, ktorí sú vnímaní ako odporcovia prezidenta a jeho agendy.

Haydenová bola prvou Afroameričankou na tomto poste. Časť konzervatívcov ju obvinila z propagácie „radikálnych“ kníh a protitrumpovských názorov, uviedla AP. Kongresmanka za štát Connecticut Rosa DeLaurová, ktorá v Snemovni reprezentantov pôsobí vo výbore pre rozpočtové prostriedky, povedala, že požaduje od Trumpovej administratívy vysvetlenie dôvodov prepustenia Haydenovej.

Odborníčka na prístup k informáciám a digitalizáciu

DeLaurová argumentovala, že Haydenová bojovala za dostupnosť, modernizáciu a demokratizáciu prístupu k poznatkom. „Jej prepustenie nie je len urážkou jej služby, ale i priamym útokom na nezávislosť jednej z našich najuznávanejších inštitúcií,“ doplnila kongresmanka. Keď bola Haydenová v roku 2016 v Senáte potvrdená drvivou väčšinou hlasov demokratov i republikánov, vnímalo sa to ako prielom v oblasti reprezentácie aj modernizácie knižnice.

Ako bývalá riaditeľka bezplatnej knižnice Enocha Pratta v Baltimore a vášnivá zástankyňa digitálneho prístupu, gramotnosti a inklúzie, sa Haydenová zaslúžila o digitalizáciu rozsiahlych častí archívov knižnice, diverzifikáciu jej zbierok a rozšírenie jej dosahu na znevýhodnené komunity. Pracovala aj na sprístupnení tejto knižnice – jednej z najväčších na svete – všetkým Američanom, nielen akademikom a zákonodarcom.

Kritika zo strany konzervatívcov a pravice

Jej kritici však takéto reformy vnímali ako súčasť širšej agendy „woke ideológie“. V týždňoch pred jej prepustením spustila krajne pravicová Americká nadácia pre zodpovednosť agresívnu kampaň, v ktorej Haydenovú obvinila z propagácie „radikálnych“ kníh, podpory LGBTQ obsahu pre deti a poskytovania platformy autorom kritickým voči Trumpovi. Jej výzva „dostať Haydenovú preč“ prišla len niekoľko hodín predtým, ako bolo jej prepustenie zverejnené.

Prepustená e-mailom bez vysvetlenia

Napriek tomu, že Haydenová bola vo funkcii potvrdená Senátom a jej funkčné obdobie sa malo skončiť o štyri roky, prepustenie jej bolo oznámené e-mailom, v ktorom sa bez bližšieho vysvetlenia uvádza len to, že jej zmluva je „s okamžitou platnosťou ukončená“.

Tento spôsob prepustenia prekvapil mnohých úradníkov i pozorovateľov, najmä preto, že Haydenová bola vnímaná ako nadstranícka a rešpektovaná naprieč straníckymi líniami, konštatuje AP. „Takto by naše inštitúcie nemali fungovať,“ povedal podľa AP bývalý úradník kongresovej knižnice. „Prepustenie niekoho jej postavenia bez dôvodu alebo riadneho procesu je varovaním pre akúkoľvek kultúrnu inštitúciu.“

Americká armáda vyradí približne 1000 transrodových ľudí

Americké ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že armáda „okamžite“ začne s procesom vyraďovania zo služby približne 1000 transrodových ľudí. Príslušníci armády, ktorí neodídu dobrovoľne do júna, budú donútení armádu opustiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Americký prezident Donald Trump v januári podpísal výkonné nariadenie, ktorým zakázal službu transrodových osôb v armáde. Najvyšší súd v utorok rozhodol o platnosti tohto výnosu. „Vojenské útvary okamžite začnú s procesom vyradenia príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sa pred 26. marcom 2025 sami identifikovali ako osoby so záujmom o dobrovoľné prepustenie,“ uvádza sa v obežníku ministra obrany Petea Hegsetha.

Hovorca Pentagónu Sean Parnell vo vyhlásení uviedol, že do spomínanej kategórie patrí približne 1000 vojakov, ktorí sa identifikovali ako osoby s diagnózou rodovej dysfórie. Podľa dostupných informácií, v americkej armáde v súčasnosti slúži celkovo 4240 vojakov s rodovou dysfóriou. Pentagón uviedol, že tí, ktorí dobrovoľne neodídu do 6. júna v prípade vojakov v aktívnej službe a do 7. júna v prípade záložníkov, budú zo služby vyradení.

Trump označil rodovú identitu za nezlučiteľnú so službou

V obežníku Pentagónu je uvedené, že vojaci, ktorí „majú diagnózu alebo anamnézu, alebo vykazujú príznaky zhodné s rodovou dysfóriou, sa môžu rozhodnúť pre dobrovoľný odchod“. Títo vojaci môžu mať nárok na odstupné. „Po ukončení obdobia určeného na dobrovoľnú identifikáciu začnú vojenské útvary procesy nedobrovoľného prepustenia,“ uvádza sa ďalej v obežníku.

Trump v januári deklaroval, že rodová identita, ktorá sa líši od biologického pohlavia jednotlivca, nespĺňa prísne normy požadované pre vojenskú službu. Ministerstvo obrany koncom februára oznámilo, že Spojené štáty vyradia z aktívnej vojenskej služby všetkých transrodových ľudí, na ktorých sa nebude vzťahovať osobitná výnimka.

Transrodoví Američania čelia v posledných rokoch v oblasti vojenskej služby diametrálne odlišným prístupom: kým demokratické administratívy sa im snažili povoliť službu v armáde, staronový republikánsky prezident Donald Trump sa ich snaží držať mimo armády.

Trump a Zelenskyj spolu telefonovali

Štvrtkový telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským prebehol „veľmi dobre“, uviedli ukrajinskí predstavitelia. Zelenskyj Trumpovi potvrdil, že Ukrajina je pripravená na rokovania s Ruskom „v akomkoľvek formáte“, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Telefonický rozhovor medzi Zelenským a Trumpom trval podľa nemenovaného vysokopostaveného ukrajinského predstaviteľa približne 20 minút a zameriaval sa na „diplomaciu a prímerie“, ktoré sa Spojené štáty a Ukrajina pokúšajú nastoliť s Ruskom. Obaja lídri pritom diskutovali aj o dohode o nerastných surovinách medzi Ukrajinou a USA, ktorú vo štvrtok jednomyseľne ratifikoval ukrajinský parlament.

Zelenskyj uistil Trumpa, že Ukrajina je pripravená na rokovania s Ruskom v „akomkoľvek formáte“, nástojil však na tom, že najprv musí byť vyhlásené úplné prímerie, cituje AFP. Ukrajinský prezident v príspevku na sociálnej sieti dodal, že potvrdil pripravenosť Kyjeva na vyjednávanie. „Avšak aby sa toto mohlo stať, Rusko musí ukázať, že ukončenie vojny myslí vážne, a to tak, že začne s úplným a bezpodmienečným prímerím,“ napísal Zelenskyj.

Trump vyzval na „bezpodmienečné“ 30-dňové prímerie

Americký prezident Donald Trump vyzval vo štvrtok na jednomesačné bezpodmienečné prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom zdôraznil, že akékoľvek jeho porušenie by bolo trestané sankciami. TASR informuje podľa agentúry AFP. „Rokovania s Ruskom/Ukrajinou pokračujú. USA vyzývajú na, ideálne, 30-dňové bezpodmienečné prímerie,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social krátko po svojom telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Ak prímerie nebude rešpektované, USA a ich partneri uvalia ďalšie sankcie,“ dodal Trump. Ako podotkol, „obe krajiny budú zodpovedné za rešpektovanie posvätnosti týchto priamych rokovaní“ s cieľom zastaviť konflikt, ktorý sa začal po tom, čo Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu,“ cituje AFP.

Trump deklaruje snahu o trvalý mier

Americký prezident zároveň vyhlásil, že chce, aby akékoľvek prímerie viedlo k „trvalému mieru“. „Všetko sa dá urobiť veľmi rýchlo a budem k dispozícii hneď, ako budú potrebné moje služby,“ dodal. Trump začal vo februári rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v snahe ukončiť vojnu, ktorej koniec predtým sľuboval do 24 hodín od nástupu na post prezidenta v rámci druhého funkčného obdobia.

Následne však začal prejavovať rastúcu netrpezlivosť – najprv so Zelenským a nedávno aj s Putinom, keď boje neutíchali, pripomína AFP. Trump i ďalší vysokopostavení americkí predstavitelia v posledných týždňoch zintenzívnili varovania, že Washington je pripravený vzdať sa svojej úlohy sprostredkovateľa v prípade, že v rokovaniach čoskoro nedôjde k pokroku.

Trump však vo štvrtkovom telefonáte s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom uviedol, že „ako prezident sa budem spolu s Európanmi naďalej zasadzovať za trvalý mier medzi Ruskom a Ukrajinou“, cituje denník Bild.