Podniky sú v neistote, nevedia, čo robiť: Žiadajú od ministerky Sakovej jasné informácie o výpadku ropy

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Obavy po poškodení ropovodu Družba rastú.

Rada slovenských exportérov vyjadruje vážne obavy nad vývojom dodávok ropy na Slovensko po poškodení ropovodu Družba, čo predstavuje významné riziko pre slovenský priemysel a exportne orientované podniky.

Aj keď vláda SR nedávno rozhodla o uvoľnení ropy zo štátnych hmotných rezerv, podniky stále nemajú k dispozícii jasné a záväzné informácie o zabezpečení stabilných dodávok ropy a ich časovom horizonte. Táto neistota komplikovala plánovanie výroby, kontraktov a cien na domácich i medzinárodných trhoch.

Dodávky cez Chorvátsko ako dočasné riešenie

Navrhované dodávky ropy cez Chorvátsko sú podľa Rady slovenských exportérov dočasným riešením vzhľadom na kapacitné a infraštruktúrne obmedzenia trasy, ktoré nemôže nahradiť dlhodobé a stabilné zásobovanie. Rada preto vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je za túto oblasť zodpovedné, aby prijalo jasné, efektívne a dlhodobé opatrenia zabezpečujúce udržateľné a cenovo stabilné dodávky ropy.

Ilustračná foto: TASR

Zároveň zdôrazňuje potrebu transparentnej a pravidelnej informovanosti podnikateľskej sféry o ďalších krokoch. Podniky očakávajú riešenie, ktoré nezhorší ich konkurencieschopnosť na medzinárodných trhoch neprimeraným rastom cien ropy a následne aj výrobných nákladov. Stabilné a dostupné dodávky strategických surovín sú kľúčovým predpokladom pre udržanie exportnej výkonnosti Slovenska.

Rada slovenských exportérov (RSE) je podnikateľské združenie, ktoré zastupuje záujmy slovenského súkromného sektora v medzinárodnom obchode. Združuje viac ako 100 členov a partnerov z rôznych sektorov exportujúcich po celom svete. Prevádzkuje tiež online Databázu slovenských exportérov a informačný portál www.export.sk. RSE je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu SR a má širokú medzinárodnú sieť partnerských organizácií.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac