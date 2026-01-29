Podnik prišiel s kontroverzným zákazom: Ľudia starší ako 40 rokov doň majú zákaz vstupu, vraj sa priveľa sťažujú

Predstavte si, že si chcete užiť príjemnú atmosféru podniku, vypiť si zopár drinkov a zabaviť sa s priateľmi. Zistíte však, že dnu sa nedostanete. Dôvod? Máte viac ako 40 rokov. Podnik vysvetľuje rozhodnutie, ktoré vyvolalo kontroverziu.
Zákaz vstupu osobám starším ako 40 rokov
Ako informuje web Euronews, je bežné, že do podnikov, kde sa podáva alkohol, nesmú ísť osoby mladšie ako 18 rokov. Podnik v Tokiu sa ale rozhodol obmedziť vstup aj pre osoby staršie ako 40 rokov. Rozhodnutie vyvolalo vlnu kontroverzie. Podnik sa ale obhajuje, že chce udržať živú atmosféru a prispôsobuje tomu aj to, kto do podniku môže vstúpiť, a kto nie.
Posunul však aj spodnú hranicu. Na vstupe teda nájdete upozornenie, že miesto je vhodné len pre ľudí vo veku od 29 do 39 rokov. Drobným písmom sú doplnené ďalšie podmienky, napríklad, že starší môžu do podniku vojsť, ale len v prípade, ak sú v prítomnosti osoby mladšej ako 40 rokov.
Nie je možné zákaz legálne vynútiť
Výnimka platí aj pre príbuzných zamestnancov a obchodných partnerov podniku. Problémom ale je, že legálne nie je možné zákaz vstupu vynútiť. Ak teda niekto bude veľmi chcieť, bude môcť vojsť bez ohľadu na svoj vek.
Pri vstupe však personál bude kontrolovať, či je človek vo vhodnom stave. Nie je jasné, čo presne to znamená, či bude kontrolovať oblečenie alebo to, či je návštevník pod vplyvom alkoholu. Musí však byť stotožnený s atmosférou podniku.
Ľudia rozhodnutie kritizujú
Sieť podnikov je známa nízkymi cenami, nenápadným dizajnom a živou atmosférou, ktoré majú za cieľ prilákať mladých ľudí. PR zástupca sa vyjadril, že staršia generácia sa zvyčajne príliš veľa na všetko sťažuje. Prekáža im mnoho vecí, vrátane hluku, preto sa rozhodli pre prísnejší vekový limit.
Ľudia ale jasne dali najavo nespokojnosť a krok považujú za diskrimináciu. Poukazujú na rozdiel medzi fyzickým a mentálnym vekom. Južná Kórea však už v minulosti taktiež zaviedla podobný limit, viaceré miesta sa zameriavajú na mladšie generácie. V niektorých podnikoch dokonca platí neoficiálny zákaz vstupu pre osoby staršie ako 28 či dokonca 25 rokov. Inde zas platí všeobecnejší zákaz vstupu seniorov, čo zvyčajne platí pre osoby staršie ako 70 rokov.
