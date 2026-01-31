Podľa odborníkov by mal každý o svojom zdraví vedieť 5 vecí. Pravdepodobne ich nepoznáte

Ilustračná foto: Freepik

Klaudia Oselská
Kedy naposledy ste si merali tlak?

Ak chcete vedieť, ako je na tom vaše zdravie, mali by ste sledovať päť hodnôt, ktoré rozhodujú o tom, či sa vážne ochorenia odhalia včas alebo až v momente, keď už spôsobujú problémy. Tieto hodnoty sú kľúčové, no veľké množstvo ľudí ich vôbec nepozná.

Podľa odborníkov je pre naše zdravie kľúčové zamerať sa na náš krvný tlak, hladinu cholesterolu, hmotnosť, srdce a riziko cukrovky, informuje portál Metro.

Viete, aký je váš krvný tlak?

Monitorovanie krvného tlaku totiž dokáže včas odhaliť viaceré zdravotné problémy, za zdravú sa považuje hodnota okolo 120/80 mmHg. Vysoký krvný tlak – hypertenzia sa prezýva ako „tichý zabijak“, pretože zvyčajne nemá žiadne varovné signály, no môže viesť až k infarktu a mŕtvici. Nízky tlak – hypotenzia síce nie je až taký znepokojujúci, ale môže spôsobiť závraty a omdletie.

Veľmi dôležité je tiež vedieť, ako je na tom zdravie vášho srdca, pomôcť mu však môžete zdravým životným štýlom, čiže zdravo jesť, pravidelne sa hýbať, mať kvalitný spánok, nefajčiť a nepiť alkohol. Ako je na tom zdravie vášho srdca, zistíte skríningom srdcového rytmu. Sledovať by ste však mali aj svoju hmotnosť, pretože nadváha zvyšuje riziko rôznych zdravotných problémov.

Zistite vaše riziko vzniku cukrovky

Poznať by ste mali aj vašu hladinu cholesterolu, pretože vysoký cholesterol môže viesť k infarktu a rôznym iným ochoreniam srdca či k mozgovej príhode. Hladinu cholesterolu môžete zistiť krvným testom.

Ilustračná foto: Freepik

No a na záver by ste sa mali zamerať na to, aké máte riziko vzniku cukrovky, pretože cukrovka 2. typu sa môže dlhý čas vyvíjať potichu, bez výrazných varovných signálov. Ak budete poznať svoje riziko a pravidelne si skontrolujete hladinu cukru v krvi, môžete cukrovke predísť alebo jej nástup aspoň oddialiť a vytvoriť priestor na zmeny v životnom štýle.

