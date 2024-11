Podľa Lavrova urobí Rusko všetko pre zabránenie jadrovej vojny. Potvrdil útok na Rusko americkými raketami ATACMS

Ukrajinský útok na Brianskú oblasť americkými balistickými raketami ATAMCS, je podľa ruského ministra zahraničných vecí jasným signálom, že Západ chce eskaláciu konfliktu. Sergej Lavrov to vyhlásil v utorok s tým, že Moskva urobí všetko preto, aby zabránila vypuknutiu jadrovej vojny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že ukrajinská armáda útočila na ruskú Brianskú oblasť šiestimi americkými raketami ATACMS. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ ich použitie pri útoku na územie Ruska potvrdil.

„Budeme to považovať za kvalitatívne novú fázu vojny Západu proti Rusku. A podľa toho budeme reagovať,“ uviedol ruský šéf diplomacie na tlačovej konferencii na summite skupiny G20 v Brazílii. Obvinil tiež Spojené štáty z pomoci Kyjevu pri prevádzkovaní rakiet.

Putin v septembri varoval, že ak Západ povolí Ukrajine útočiť na ciele hlboko na ruskom území, bude to znamenať priame zapojenie členských krajín NATO, Spojených štátov a európskych krajín do vojny.

Ruský minister zahraničných vecí verí, že aktualizovaná jadrová doktrína Ruska bude pozorne prečítaná. Putin v utorok schválil pozmenenie doktríny, na základe ktorej by Moskva mohla zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, že by čelilo útoku konvenčnými raketami podporovanému jadrovou mocnosťou. Rozhodnutie prišlo iba dva dni po medializácii informácií, že americký prezident Joe Biden povolil Ukrajine použiť americké rakety dlhého doletu na vojenské ciele v ruskom vnútrozemí.

Jadrové zbrane budú podľa Lavrova slúžiť ako odstrašujúci prostriedok pred jadrovou vojnou.

Rozhodnutie Nemecka neposkytnúť Ukrajine rakety dlhého doletu považuje Lavrov za „zodpovednú pozíciu“. Hoci je Nemecko druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine, odmieta jej poskytnúť systém Taurus s dosahom vyše 500 kilometrov. Dôvodom sú obavy, že by to mohlo zatiahnuť Západ do priamejšieho konfliktu s Ruskom.