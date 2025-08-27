Podľa Izraela je hladomor v Gaze výmyslom. Inštitúciu, ktorá správu o ňom vydala, obvinil zo spolupráce s teroristami

Izrael požaduje okamžité stiahnutie správy IPC o hladomore v častiach Pásma Gazy.

Izrael v stredu vyzval Integrovanú klasifikáciu fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), podporovanú Organizáciou Spojených národov (OSN), aby okamžite stiahla svoju piatkovú správu, v ktorej vyhlásila v častiach Pásma Gazy hladomor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Izrael žiada, aby IPC okamžite stiahla svoju vymyslenú správu a zverejnila o tom oznámenie,“ uviedol na tlačovej konferencii generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí Eden Bar Tal.
Podľa Bar Tala v prípade nedodržania tejto podmienky, Izrael „v krátkom čase“ zverejní pre darcov IPC „dôkazy o pochybeniach pri príprave správy“. Inštitút navyše nazval „spolitizovaným“ a obvinil ho zo „spolupráce so zločineckou teroristickou organizáciou“.

Stav hladomoru je už oficiálne vyhlásený, premiér Netanjahu to skritizoval

Organizácia Spojených národov v piatok oficiálne vyhlásila v meste Gaza hladomor, z ktorého viní „systematické bránenie“ prísunu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy izraelskou vládou. Podľa správy čelí „katastrofálnemu“ hladu približne 500 000 ľudí.

IPC uvádza, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje hladomor 514 000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641 000. Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Baláh a Chán Júnis.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii správu IPC skritizoval a označil ju za „absolútne lživú“. „Izrael nemá politiku vyhladovávania. Izrael má politiku predchádzania hladu,“ uviedla vo vyhlásení kancelária izraelského premiéra.

Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61 000 obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.

Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, ako militantné hnutie Hamas a ďalšie skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.

