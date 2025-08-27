Môže ísť o zlomový moment: Orbán po rozhovore s Trumpom zvažuje zmenu postoja k vstupu Ukrajiny do EÚ

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Európski lídri požiadali Trumpa, aby zasiahol.

Maďarský premiér Viktor Orbán po nedávnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom môže zmierniť svoj odpor voči vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Informoval o tom v stredu s odvolaním na diplomatické zdroje portál Politico, píše TASR.

Dvaja diplomati v rozhovore pre tento portál vyjadrili nádej, že patová situácia okolo vstupu Ukrajiny do EÚ môže byť v nadchádzajúcich mesiacoch prekonaná, a to vzhľadom na tlak voči Budapešti. Maďarský predseda vlády opakovane vyhlásil, že sa stavia proti členstvu Ukrajiny v eurobloku, a Politico poznamenalo, že Orbán o údajnej zmene svojho postoja dosiaľ verejne nehovoril.

Kyjev vyjadril nespokojnosť

Politico nedávno informovalo, že európski predstavitelia zvažujú otvorenia prvého klastra pre Moldavsko ešte pred septembrovými parlamentnými voľbami, čo by podľa tohto portálu po prvý raz posunulo Moldavsko na ceste k členstvu EÚ pred Ukrajinu.

Kyjev však vyjadril nespokojnosť s takýmto krokom a uviedol, že by to Ukrajincom vyslalo nesprávny signál uprostred mierových snáh sprostredkovaných USA. Diplomati však povedali, že po telefonickom rozhovore Trumpa s Orbánom, v ktorom údajne šéf Bieleho domu vyvíjal tlak na maďarského premiéra v súvislosti s členstvom Ukrajiny, sa dynamika zmenila.

Ukrajina totiž dúfa, že tlak zo strany amerického prezidenta by mohol Orbána presvedčiť, aby zmiernil svoj odpor, konštatuje Politico. „Teraz má možnosť zliezť z toho (protiukrajinského) stromu,“ povedal jeden diplomat. Politico poznamenalo, že Orbán je známy tým, že mení svoje postoje.

Brusel potrebuje jednomyseľnosť

Podľa francúzskeho predstaviteľa existujú výhody ako pre kandidátstvo Ukrajiny, tak pre kandidátstvo Moldavska. Rozhodnutia v Bruseli však musia byť jednomyseľné. Rozhodnutie sa očakáva v najbližších dňoch alebo týždňoch, tvrdí Politico. Trump telefonoval s Orbánom po nedávnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami v Bielom dome.

Foto: SITA/AP

Zdroje pre agentúru Bloomberg uviedli, že európski lídri v jednej chvíli počas tohto stretnutia požiadali Trumpa, aby využil svoj vplyv na Orbána a vyvinul naňho tlak, aby prestal brániť vstupu Ukrajiny do EÚ.

Orbánov následný príspevok na sieti Facebook naznačil, že si vypočul požiadavky európskych lídrov týkajúce sa prístupového procesu Ukrajiny k EÚ, ale že nemá v úmysle ustúpiť. Napísal, že členstvo Ukrajiny v EÚ neposkytuje žiadne bezpečnostné záruky a že viazanie členstva krajiny na bezpečnostné záruky je zbytočné a nebezpečné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodiči si konečne vydýchnu: Roky čakania v kolónach sa skončia, jediný jednosmerný most na Slovensku…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac