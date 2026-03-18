Počkáme si na výsledok: Premiér pravdepodobne nepodporí závery samitu EÚ týkajúce sa Ukrajiny

Reprofoto: Facebook/Robert Fico

Lucia Mužlová
TASR
Témou je Družba.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pravdepodobne nepodporí závery blížiaceho sa samitu EÚ, ktoré sa budú týkať Ukrajiny. Avizoval to na stredajšom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Požiadavka na reflektovanie situácie s ropovodom Družba je podľa premiéra z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietaná.

„My sme žiadali a ja som mal na túto tému dlhý rozhovor aj s predsedom Európskej rady, aby do záveru, pokiaľ ide o Ukrajinu, bola vložená časť, ktorá by sa dotýkala ropovodu Družba. Toto je z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietané,“ ozrejmil Fico dôvody svojho rozhodnutia.

V ostatných častiach, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti EÚ či Blízkeho východu, zásadné dôvody na ich prípadné nepodporenie nevidí, „pokiaľ sa nám podarí presadiť niektoré veci v oblasti konkurencieschopnosti“.

Fico však považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny. Súčasne si nevie predstaviť, že by Ukrajina z politických a ideologických dôvodov mala predbehnúť iné krajiny, ktoré sú podstatne lepšie pripravené. „S vysokou pravdepodobnosťou, pretože nebude záujem dostať Družbu ako tému záverov, túto časť o Ukrajine ja nepodporím,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Česko by mohlo Slovensku pomôcť s plynom aj ropou: Hovorí sa o rúre až po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac