Česko by mohlo Slovensku pomôcť s plynom aj ropou: Hovorí sa o rúre až po Odesu

Ilustračná foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
O riešení majú rokovať vlády.

Česká republiky by mohla Slovensku pomôcť so zabezpečením dodávok ropy a plynu. O možnostiach, ako dosiahnuť bezpečnejšiu pozíciu Slovenska v týchto dodávkach, rokoval podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Vladimír Slezák s námestníkom ministra priemyslu a obchodu Českej republiky Janom Sechterom.

Informovala o tom SOPK na sociálnej sieti.

Česko ponúka Slovensku pomoc s dodávkami ropy

„Jedna z ponúk je, že by sa dotiahla ‚rúra‘ z Česka povedzme až po Odesu, aby sa celá východná a južná Európa dostala do bezpečnej pozície s tým, že by sa ropa zabezpečovala cez Terst alebo Adriu, cez Chorvátsko, a potom by sa dostala k nám aj do tých okolitých krajín. Uvidíme, ako to skončí na rokovaní oboch vlád, ktoré by malo byť koncom marca alebo začiatkom apríla, a podľa toho sa potom zariadime,“ priblížil Slezák.

Konkrétny plán, ako to dosiahnuť, by mali riešiť politici na spoločnom rokovaní obidvoch vlád už o niekoľko týždňov.

Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia…

