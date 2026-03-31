Počasie urobí totálnu otočku: Predpoveď na Veľkú noc sa mení, tešte sa na teploty nad 20 stupňov

Počasie na Slovensku posledných dňoch pripomína skôr návrat zimy než jar a blížiacu sa Veľkú noc. Studený vzduch, vietor a na viacerých miestach aj sneh však dlho nevydržia a tak je viac ako pravdepodobné, že ľudia, ktorí neoslavujú Veľkonočné sviatky tradične, zostanú počas najbližšieho víkendu suchí.
Výhľad na najbližšie dni totiž naznačuje výraznú zmenu, ktorá vyvrcholí práve počas veľkonočných sviatkov. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu a informácií portálu iMeteo sa situácia začne meniť už v priebehu najbližších hodín. Z chladného a nepríjemného počasia sa postupne dostaneme k stabilnejšiemu a výrazne teplejšiemu obdobiu.
Dnes bude chladno, veterno a miestami zasneží
Utorok bude ovplyvňovať okraj tlakovej níže a zvlnené frontálne rozhranie. Na väčšine územia bude oblačno až zamračené, pričom sa očakáva dážď alebo prehánky. Od stredných polôh, najmä na severe, bude snežiť. Najvyššia denná teplota dosiahne 6 až 11 °C, v Žilinskom kraji a na Spiši len 1 až 6 °C.
Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo -3 °C. V niektorých okresoch, konkrétne Brezno, Revúca a Rožňava, bude platiť výstraha prvého stupňa pred vetrom. Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h. Zároveň sa bude vyskytovať tvorba snehových jazykov a závejov, najmä v oblastiach Brezno, Spišská Nová Ves a Poprad.
V strede týždňa začne slabnúť prílev chladu
Od stredy začne prílev studeného vzduchu postupne slabnúť. Počasie sa začne meniť najmä vďaka prechodu na západné prúdenie, ktoré prinesie teplejší vzduch. Oblačnosti bude ubúdať, zrážky budú ustávať a denné teploty začnú postupne rásť. V druhej polovici týždňa sa dostanú približne na 10 až 15 °C.
Veľká noc príjemne prekvapí
Začiatok veľkonočných sviatkov ovplyvní výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Počasie bude prevažne jasné až polojasné a bez zrážok. Denné teploty sa budú pohybovať od 11 do 17 °C. Snehová pokrývka, ktorá sa vytvorí najmä na severe, sa bude postupne topiť.
V sobotu sa očakáva zvýšená oblačnosť a prechod frontálneho systému. Ten môže priniesť prechodné zrážky, no nemali by byť výrazné ani dlhodobé. Podľa aktuálnych predpokladov pôjde o teplý front, ktorý otvorí cestu ešte teplejšiemu vzduchu.
Veľkonočná nedeľa prinesie prevažne jasné až polojasné počasie. Teploty dosiahnu 10 až 16 °C. Na Veľkonočný pondelok sa oteplenie ešte zvýrazní. Od juhozápadu začne prúdiť teplejší vzduch, pričom denné teploty môžu vystúpiť na 14 až 20 °C.
Po sviatkoch sa jar ešte posilní
Aj po Veľkej noci by malo pretrvávať stabilnejšie a teplejšie počasie. Podľa aktuálnych výhľadov sa udrží prílev teplejšieho vzduchu, čo znamená viac slnečných dní a pokračovanie jarných teplôt. Vývoj počasia tak prinesie výrazný kontrast. Začiatok týždňa bude ešte pripomínať zimné obdobie, no sviatky už budú patriť jari.
