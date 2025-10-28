Počasie sa dnes s nami nemazná: Čaká nás dážď, nebezpečný vietor aj sneh. Už zajtra sa všetko zmení, dorazí teplo

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Dnes bude opäť sychravo, no zmena je nadosah.

Slovensko sa dnes zobudilo do chladného a zamračeného rána. Na viacerých miestach bude od západu pršať a vo výškach nad 900 metrov sa dážď zmení na sneh. Výnimkou zostane východ krajiny, kde bude počasie pokojnejšie.

Ako informuje portál iMeteo, počasie u nás naďalej ovplyvňuje rozsiahla tlaková níž, ktorá sa rozprestiera nad strednou Európou. Popoludní cez naše územie postúpi teplý front. Ten síce dnešné teploty výrazne nezmení, no naznačí príchod teplejšieho vzduchu, ktorý prinesie citeľné oteplenie v nasledujúcich dňoch.

Dážď, prehánky aj sneženie vo vyšších polohách

Dnešný deň bude prevažne oblačný až zamračený. Od západu sa postupne rozšíria prehánky aj výdatnejší dážď. Najviac zrážok spadne na severozápade a v stredných oblastiach Slovenska, kde úhrn môže dosiahnuť až 35 milimetrov. Vo vyšších polohách sa dážď zmení na sneh. Východ krajiny zostane prevažne bez zrážok.

Denné maximá sa budú pohybovať od +5 °C na severe po +13 °C na juhozápade. Najchladnejšie bude v okolí Martina, Popradu a Banskej Bystrice, zatiaľ čo v Bratislave, Trnave a Nitre sa očakáva približne +12 °C.

Foto: TASR (František Iván)

Na horách sa popoludní a podvečer rozfúka silnejší vietor, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť až 25 kilometrov za hodinu. Pohyb vo vyšších polohách sa preto neodporúča.

Na strednom a severnom miestami dosiahne až silu víchrice. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. „Prechodne sa na horách miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ uviedli meteorológovia.

Od stredy sa počasie zlomí a prinesie citeľné oteplenie

Už od zajtra začne nad naše územie prúdiť teplejší vzduch od Atlantiku. Denné teploty budú postupne stúpať a do konca týždňa sa môžu vyšplhať až na +20 °C. Tento teplý vzduch sa postará o návrat k príjemnejšiemu a slnečnejšiemu počasiu.

Po chladnom začiatku týždňa nás tak čaká výrazná zmena. Víkend prinesie slnečné a teplé počasie, ktoré bude pripomínať skôr jar než začiatok novembra. Najteplejším dňom by mala byť sobota, keď sa denné teploty dostanú až k +20 °C a na juhu Slovenska môžu byť ešte vyššie.

Ilustračná foto: Needpix

Dušičky sa tak ponesú v znamení slnka a príjemného tepla, čo poteší najmä tých, ktorí plánujú tráviť čas vonku alebo navštíviť cintoríny. Podľa meteorológov nás čaká návrat k nadpriemerným teplotám, ktoré by sme v tomto ročnom období bežne nečakali.

