Počasie otočilo kormidlo: V utorok bude ešte pršať, no v stredu sa dočkáme slnka a až 14 °C

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Teploty vyskočili nad 10 °C, no oblohu ešte zakrývajú mraky.

Oteplenie, ktoré prišlo ešte včera, je už citeľné. Po dňoch, keď sa rána začínali pod nulou a sivá obloha pôsobila nekonečne, sa Slovensko konečne nadýchlo teplejšieho vzduchu. Teploty sa prehupli do hodnôt, ktoré skôr pripomínajú skorú jar než záver februára.

Ako informuje portál iMeteo, cez naše územie sa v úvode týždňa presúval front, ktorý priniesol oblačnosť a zrážky, no zároveň otvoril dvere teplejšiemu prúdeniu. Zmena je výrazná najmä na západe a juhu krajiny.

Teplo cítiť, no dážď ešte nekončí

Utorok bude zamračený až oblačný s prehánkami a dažďom. Najviac zrážok zasiahne sever Slovenska, najmä severné okresy stredného Slovenska, kde môže za dva dni spadnúť lokálne viac ako 30 mm. Výraznejšie zrážky sa očakávajú aj na východe s úhrnom do 20 mm. Vo vyšších polohách približne od 800 metrov budú zrážky zmiešané alebo snehové.

Zima sa teda v horách ešte nevzdá, no v nižších polohách už bude strácať dych. Maximálne denné teploty sa na severe budú pohybovať približne od 1 °C do 6 °C. Na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska však vystúpia až k 11 °C. Práve tieto dvojciferné hodnoty naznačia, že jar je bližšie, než by sa podľa kalendára zdalo.

Streda prinesie viac pokoja, teploty miestami vystúpia až na 14 °C

Streda už bude v znamení stabilnejšej situácie. Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav, počasie u nás ovplyvní rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu tiahnuaca sa od centrálneho Stredomoria cez strednú Európu až nad Pobaltie a Fínsko. Očakáva sa polojasno až oblačno.

Ilustračná foto: Unsplash

Na severe a východe môže byť miestami prechodne až zamračené a objavia sa tam prehánky. Inde budú zrážky len výnimočné. Vo vyšších polohách, v noci na severe aj približne od 600 metrov, budú zrážky snehové. Nočné teploty klesnú na 2 °C až -3 °C, v údoliach lokálne okolo -5 °C. Denné maximá však opäť potvrdia, že chlad ustupuje.

Väčšina územia sa dostane na 3 °C až 8 °C, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji sa teploty vyšplhajú na 9 °C až 14 °C. Vietor bude severozápadný až severný s rýchlosťou 2 až 7 m/s, nadránom a podvečer môže byť lokálne bezvetrie. Na horách bude spočiatku prudký až búrlivý vietor.

Aj keď rána ešte dokážu pripomenúť február, popoludnia už budú mať citeľne iný charakter. Zima sa bude postupne vytrácať a teplejšie dni začnú prevažovať. Po dlhých týždňoch chladu ide o zmenu, ktorá pôsobí ako skutočná úľava.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac