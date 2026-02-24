Počasie otočilo kormidlo: V utorok bude ešte pršať, no v stredu sa dočkáme slnka a až 14 °C

Oteplenie, ktoré prišlo ešte včera, je už citeľné. Po dňoch, keď sa rána začínali pod nulou a sivá obloha pôsobila nekonečne, sa Slovensko konečne nadýchlo teplejšieho vzduchu. Teploty sa prehupli do hodnôt, ktoré skôr pripomínajú skorú jar než záver februára.
Ako informuje portál iMeteo, cez naše územie sa v úvode týždňa presúval front, ktorý priniesol oblačnosť a zrážky, no zároveň otvoril dvere teplejšiemu prúdeniu. Zmena je výrazná najmä na západe a juhu krajiny.
Teplo cítiť, no dážď ešte nekončí
Utorok bude zamračený až oblačný s prehánkami a dažďom. Najviac zrážok zasiahne sever Slovenska, najmä severné okresy stredného Slovenska, kde môže za dva dni spadnúť lokálne viac ako 30 mm. Výraznejšie zrážky sa očakávajú aj na východe s úhrnom do 20 mm. Vo vyšších polohách približne od 800 metrov budú zrážky zmiešané alebo snehové.
Zima sa teda v horách ešte nevzdá, no v nižších polohách už bude strácať dych. Maximálne denné teploty sa na severe budú pohybovať približne od 1 °C do 6 °C. Na západe a miestami aj na juhu stredného Slovenska však vystúpia až k 11 °C. Práve tieto dvojciferné hodnoty naznačia, že jar je bližšie, než by sa podľa kalendára zdalo.
Streda prinesie viac pokoja, teploty miestami vystúpia až na 14 °C
Streda už bude v znamení stabilnejšej situácie. Ako uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav, počasie u nás ovplyvní rozsiahla oblasť vysokého tlaku vzduchu tiahnuaca sa od centrálneho Stredomoria cez strednú Európu až nad Pobaltie a Fínsko. Očakáva sa polojasno až oblačno.
Na severe a východe môže byť miestami prechodne až zamračené a objavia sa tam prehánky. Inde budú zrážky len výnimočné. Vo vyšších polohách, v noci na severe aj približne od 600 metrov, budú zrážky snehové. Nočné teploty klesnú na 2 °C až -3 °C, v údoliach lokálne okolo -5 °C. Denné maximá však opäť potvrdia, že chlad ustupuje.
Väčšina územia sa dostane na 3 °C až 8 °C, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji sa teploty vyšplhajú na 9 °C až 14 °C. Vietor bude severozápadný až severný s rýchlosťou 2 až 7 m/s, nadránom a podvečer môže byť lokálne bezvetrie. Na horách bude spočiatku prudký až búrlivý vietor.
Aj keď rána ešte dokážu pripomenúť február, popoludnia už budú mať citeľne iný charakter. Zima sa bude postupne vytrácať a teplejšie dni začnú prevažovať. Po dlhých týždňoch chladu ide o zmenu, ktorá pôsobí ako skutočná úľava.
