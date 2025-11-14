Počas vianočných nákupov dokáže ušetriť až 75 %: Muž prezradil, ako sa mu to darí, mnohým sa to ale páčiť nebude

Možno aj vy začínate uvažovať nad vianočnými darčekmi už niekoľko mesiacov v predstihu. Iní si to nechávajú až na poslednú chvíľu. Len málokto ale zrejme rozmýšľa nad tým, ako sa vopred pripraviť na vianočné nákupy potravín. Tento muž má však v rukáve trik, vďaka ktorému dokáže nemálo ušetriť.
Nákupy začína v poriadnom predstihu
Ako informuje web What´s The Jam, 51-ročný Brit menom Al Baker sa na Vianoce začína pripravovať takmer v ročnom predstihu. Niektorí to považujú za extrém, no Al je spokojný a jeho peňaženka tiež. Na sviatočnú večeru plánuje pre svoju rodinu upiecť dvoch moriakov, pričom v zľave ich kúpil ešte v januári za 12 libier (13,60 eura).
V mrazničke má vopred pripravené už aj dezerty, ktorými sa zásobil za približne 4,50 eura. Celkovo vraj zatiaľ na nákup potravín minul približne 34 eur a tvrdí, že už má nakúpené všetky základné potraviny, ktoré bude potrebovať. Vysvetľuje, že mäso je zvyčajne tou najdrahšou položkou, preto sa po ňom začína obzerať najskôr.
Sleduje ponuky nielen priamo v supermarketoch, ale aj online. Aj zmieňované moriaky nakúpil cez internet, pričom ich pôvodná cena bola podľa jeho slov vyše 90 eur za kus. Kúpil tak rovno tri kusy, pričom jeden z moriakov poslúžil rodine na Veľkú noc.
Menej stresu na Vianoce
Jediným problémom je podľa Ala to, že mraznička sa rýchlo zapĺňa. Má tam totiž odložené nielen mäso a dezerty, ale aj predpripravené zemiaky. Vysvetľuje, že to nie je o tom nakúpiť všetko v ročnom predstihu. Ak však človek nakúpi to základné v predstihu a v akcii, na Vianoce je potom v oveľa menšom strese.
Ľudia vraj na neho neraz pozerajú ako na blázna, keď im však vysvetlí svoj postup a zmýšľanie, pochopia, že to má logiku. Navyše, nie je jediný, kto nakupuje vopred. Al vraví, že pozná ľudí, ktorí majú vianočné nákupy hotové už v marci.
Ušetrí až 75 %
Al odhaduje, že takto dokáže ušetriť až 75 % nákladov. Čo nekupuje a nemrazí vopred, je zelenina. Považuje to za príliš riskantné, je lepšie kúpiť ju čerstvú. Spolieha sa ale na to, že v supermarketoch bude tesne pred sviatkami zľavnená.
Je podľa neho dobré mať odsledované, ktorý obchod a v akých časoch zľavuje najviac a zamieriť tam práve vtedy. Ak nechcete nakupovať vopred, Al radí odkladať si peniaze. Ak si na vianočné nákupy odložíte hoc len 10 eur mesačne, na konci roka budete mať po ruke 120 eur.
„Stručne povedané, plánujte vopred, nakupujte postupne, mrazničku využívajte rozumne a jedlá pripravujte jednoducho. Ľudia to často preháňajú a množstvo potravín, ktoré sa počas Vianoc vyhodí, je šokujúce,“ dodáva Al.
Nahlásiť chybu v článku