Nakradla majetok v hodnote 70 miliónov: Žena sa vydávala za vešticu, ľuďom tvrdila, že v ich budúcnosti vidí miliardára

Foto: NSW police

Petra Sušaninová
Polícia má v rukách bizarný prípad.

V zraniteľnej chvíli človek hľadá akúkoľvek oporu, pomoc a nádej. Žena, ktorá sa vydávala za vešticu, ľudí presviedčala, že ich čaká skvelá budúcnosť. Samozrejme, nebolo to zadarmo.

Žena sľubovala ľuďom miliardára

Ako informuje The Guardian, 53-ročná Anya Phan sa stala samozvanou vešticou a majsterkou feng šuej. V Sydney mala zorganizovať vysoko sofistikovaný syndikát na pranie špinavých peňazí, cez ktorý pretieklo údajne až 70 miliónov austrálskych dolárov (takmer 40 miliónov eur).

Foto: NSW police

Napokon skončila v rukách polície, pričom tá nasadila putá aj jej 25-ročnej dcére Thi Ta. Anya sa zameriavala najmä na zraniteľné osoby z vietnamskej komunity. Presviedčala ich, aby si vyberali nemalé pôžičky. Tvrdila im, že vďaka svojim vešteckým schopnostiam vidí v ich budúcnosti miliardára. Peniaze im následne zobrala.

Zlaté tehličky či žetóny z kasína

Polícia údajne zabavila finančné dokumenty, mobilné telefóny, elektroniku, luxusné kabelky, 40-gramovú zlatú tehličku v hodnote 10 000 dolárov a 6600 dolárov v žetónoch z kasína. Podľa polície boli obete „veštice“ nezodpovedné a neraz ľahostajné, a niekoľko z nich taktiež skončilo v putách.

Foto: NSW police

Phan sa do Austrálie presťahovala v roku 2001 a podarilo sa jej získať aj občianstvo. Zvláštne je podľa polície to, že takmer po celý ten čas nepracovala a poberala invalidný dôchodok. Napriek tomu navštevovala kasína a mesačné splátky na jej domov predstavovali 56 000 dolárov (približne 31 700 eur). Polícia sa nazdáva, že jej stačili dva mesiace na to, aby v kasíne „preprala“ 520 000 dolárov (vyše 294 400 eur).

Polícia odhalila syndikát

Svoju dcéru tiež presvedčila, aby kúpila nehnuteľnosť v hodnote 5,3 milióna dolárov (3 milióny eur). Phan bola obvinená z 39 trestných činov, vrátane vedomého riadenia činností zločineckej skupiny, 19 prípadov nečestného získania finančnej výhody podvodom a 13 prípadov vedomého nakladania s výnosmi z trestnej činnosti.

Foto: NSW police

Celý rozsah podvodu vyplával na povrch po tom, ako vyšetrovanie odhalilo údajné použitie odcudzených osobných údajov na podanie žiadostí o úvery prostredníctvom finančných spoločností na nákup luxusných áut, ktoré ale neexistovali. Ukázalo sa, že syndikát má toho na konte omnoho viac. Za mrežami je už vraj viac ako polovica členov syndikátu, no mnohí sú zatiaľ stále na slobode. Polícia má v hľadáčiku právnikov, developerov, ale aj účtovníkov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac