Nakradla majetok v hodnote 70 miliónov: Žena sa vydávala za vešticu, ľuďom tvrdila, že v ich budúcnosti vidí miliardára

V zraniteľnej chvíli človek hľadá akúkoľvek oporu, pomoc a nádej. Žena, ktorá sa vydávala za vešticu, ľudí presviedčala, že ich čaká skvelá budúcnosť. Samozrejme, nebolo to zadarmo.
Žena sľubovala ľuďom miliardára
Ako informuje The Guardian, 53-ročná Anya Phan sa stala samozvanou vešticou a majsterkou feng šuej. V Sydney mala zorganizovať vysoko sofistikovaný syndikát na pranie špinavých peňazí, cez ktorý pretieklo údajne až 70 miliónov austrálskych dolárov (takmer 40 miliónov eur).
Napokon skončila v rukách polície, pričom tá nasadila putá aj jej 25-ročnej dcére Thi Ta. Anya sa zameriavala najmä na zraniteľné osoby z vietnamskej komunity. Presviedčala ich, aby si vyberali nemalé pôžičky. Tvrdila im, že vďaka svojim vešteckým schopnostiam vidí v ich budúcnosti miliardára. Peniaze im následne zobrala.
Zlaté tehličky či žetóny z kasína
Polícia údajne zabavila finančné dokumenty, mobilné telefóny, elektroniku, luxusné kabelky, 40-gramovú zlatú tehličku v hodnote 10 000 dolárov a 6600 dolárov v žetónoch z kasína. Podľa polície boli obete „veštice“ nezodpovedné a neraz ľahostajné, a niekoľko z nich taktiež skončilo v putách.
Phan sa do Austrálie presťahovala v roku 2001 a podarilo sa jej získať aj občianstvo. Zvláštne je podľa polície to, že takmer po celý ten čas nepracovala a poberala invalidný dôchodok. Napriek tomu navštevovala kasína a mesačné splátky na jej domov predstavovali 56 000 dolárov (približne 31 700 eur). Polícia sa nazdáva, že jej stačili dva mesiace na to, aby v kasíne „preprala“ 520 000 dolárov (vyše 294 400 eur).
Polícia odhalila syndikát
Svoju dcéru tiež presvedčila, aby kúpila nehnuteľnosť v hodnote 5,3 milióna dolárov (3 milióny eur). Phan bola obvinená z 39 trestných činov, vrátane vedomého riadenia činností zločineckej skupiny, 19 prípadov nečestného získania finančnej výhody podvodom a 13 prípadov vedomého nakladania s výnosmi z trestnej činnosti.
Celý rozsah podvodu vyplával na povrch po tom, ako vyšetrovanie odhalilo údajné použitie odcudzených osobných údajov na podanie žiadostí o úvery prostredníctvom finančných spoločností na nákup luxusných áut, ktoré ale neexistovali. Ukázalo sa, že syndikát má toho na konte omnoho viac. Za mrežami je už vraj viac ako polovica členov syndikátu, no mnohí sú zatiaľ stále na slobode. Polícia má v hľadáčiku právnikov, developerov, ale aj účtovníkov.
Nahlásiť chybu v článku