Počas Testovania 9 došlo k chybe v dvoch zadaniach: Týka sa to tisícky žiakov

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zaznamenalo v rámci štvrtkového testovania deviatakov z matematiky technickú chybu v testových zadaniach, ktorá sa dotkla približne 1 000 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Uvedená chyba nebude mať žiadny negatívny vplyv na žiakov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM.
„Chyba sa týkala úpravy testu pre túto skupinu žiakov – v dvoch úlohách sa pri zväčšenom písme nezobrazili otázky, v dôsledku čoho títo žiaci nemohli objektívne vyriešiť celý test v plnom rozsahu,“ vysvetlil rezort. Dodal, že na vzniknutú situáciu ich upozornil Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý testovanie zabezpečuje.
Rezort zdôraznil, že uvedená chyba nebude mať žiadny negatívny vplyv na žiakov. „Dotknutej skupine bude test vyhodnotený len z 28 úloh, pričom dve problematické úlohy budú z hodnotenia vylúčené,“ podotkol.
Nahlásiť chybu v článku