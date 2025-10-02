Počas natáčania SuperStar za ňou išiel v kufri auta. Jasmina Alagič prelomila mlčanie o začiatkoch s Rytmusom

Už je to sedem rokov, čo sa moderátorka delí o spoločný život s jedným z najznámejších spevákov na rapovej scéne. Spočiatku si však ani sama Jasmina nemyslela, že nakoniec skončí s Rytmusom. Nikdy totiž nechcela partnera z mediálneho sveta.
Moderátorka šou Vezmeš si ma? Jamina Alagič mala rada obyčajný život za zatvorenými dverami. „A čo mám doma? Jednu z najznámejších slovenských tvárí,“ uviedla moderátorka vo svojej knihe Pošli to ďalej. A aj keď sa nesťažuje, v podstate nemá doma partnera z mediálneho sveta.
Aké gestá spravil pre Jasminu?
Podľa jej slov totiž nežije s Rytmusom. „Keď sa náhodou u nás doma vyskytne, nemilosrdne ho vyhodím. Ja som sa vydala za Patrika, pri ňom sa chcem prebúdzať aj zaspávať a s ním chcem vychovávať Sanela,“ pokračovala Jasmina. Bohužiaľ, médiá to vidia inak a po troch týždňoch stretávania sa objavili na titulke novín.
Ona však na začiatku nestála o publicitu, ktorá s ním bola spojená. Patrik o tom vedel a robil všetko preto, aby ju pred tým ochránil. Aj preto bolo ľahké sa doňho zamilovať, ako sama napísala vo svojej knihe. „Počas natáčania SuperStar sa nechal previezť do hotela v kufri auta, aby si ho nikto nevšimol. Ešte raz, išiel v kufri auta! To sú presne tie okamihy, keď majú gestá váhu väčšiu ako slová,“ priznala Jasmina.
Stalo sa však ešte niečo. Rytmus nechal čakať tisíce svojich fanúšikov na koncerte práve pre Jasminu. „Pozval ma na svoj koncert a ja som sa akosi pozabudla v hotelovom bare. Patrik odmietol začať, kým nedorazím. Tak, ak je niekto nas*atý, že v Prahe v roku 2018 začal Rytmusov koncert s polhodinovým omeškaním – to ja som ten dôvod,“ uviedla.
