Počas natáčania SuperStar za ňou išiel v kufri auta. Jasmina Alagič prelomila mlčanie o začiatkoch s Rytmusom

Foto: Instagram (jasmina_alagic)

Jana Petrejová
Jeho činy ju presvedčili. 

Už je to sedem rokov, čo sa moderátorka delí o spoločný život s jedným z najznámejších spevákov na rapovej scéne. Spočiatku si však ani sama Jasmina nemyslela, že nakoniec skončí s Rytmusom. Nikdy totiž nechcela partnera z mediálneho sveta.

Moderátorka šou Vezmeš si ma? Jamina Alagič mala rada obyčajný život za zatvorenými dverami. „A čo mám doma? Jednu z najznámejších slovenských tvárí,“ uviedla moderátorka vo svojej knihe Pošli to ďalej. A aj keď sa nesťažuje, v podstate nemá doma partnera z mediálneho sveta.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Aké gestá spravil pre Jasminu?

Podľa jej slov totiž nežije s Rytmusom. „Keď sa náhodou u nás doma vyskytne, nemilosrdne ho vyhodím. Ja som sa vydala za Patrika, pri ňom sa chcem prebúdzať aj zaspávať a s ním chcem vychovávať Sanela,“ pokračovala Jasmina. Bohužiaľ, médiá to vidia inak a po troch týždňoch stretávania sa objavili na titulke novín.

Ona však na začiatku nestála o publicitu, ktorá s ním bola spojená. Patrik o tom vedel a robil všetko preto, aby ju pred tým ochránil. Aj preto bolo ľahké sa doňho zamilovať, ako sama napísala vo svojej knihe. „Počas natáčania SuperStar sa nechal previezť do hotela v kufri auta, aby si ho nikto nevšimol. Ešte raz, išiel v kufri auta! To sú presne tie okamihy, keď majú gestá váhu väčšiu ako slová,“ priznala Jasmina.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)

Stalo sa však ešte niečo. Rytmus nechal čakať tisíce svojich fanúšikov na koncerte práve pre Jasminu. „Pozval ma na svoj koncert a ja som sa akosi pozabudla v hotelovom bare. Patrik odmietol začať, kým nedorazím. Tak, ak je niekto nas*atý, že v Prahe v roku 2018 začal Rytmusov koncert s polhodinovým omeškaním – to ja som ten dôvod,“ uviedla.

Zachránil ju

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac