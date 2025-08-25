Pobaltie sa pripravuje na ruský útok: Litva sa obáva o hlavné mesto, postaví masívnu obrannú líniu

Ilustračná foto: Profimedia

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Hlavné mesto Vilnius od Bieloruskej hranice delí len 30 kilometrov.

V Pobaltí rastie napätie. Litva, Lotyšsko a Estónsko posilňujú svoje hranice s Ruskom a Bieloruskom, pretože čoraz viac sa hovorí o tom, že Moskva by mohla skúsiť ďalší vojenský postup. Litva teraz oznámila plány, ako ešte lepšie ochrániť hlavné mesto Vilnius, ktoré leží len kúsok od bieloruskej hranice.

Ako uvádza denník Daily Mail, Litva plánuje vybudovať až 48 kilometrov široký pás obranných prvkov. Ide o súčasť rozsiahleho projektu, známeho ako pobaltská obranná línia, ktorá má mať viac než 1 500 kilometrov a vytvoriť pevný štít proti možnej agresii z Kaliningradu a Bieloruska.

Tri línie ochrany

Plánovaná obrana bude mať tri vrstvy. V prvej má stáť protitankový priekop pri hraničnom plote. Nasledovať bude násyp, pasce v podobe tzv. dračích zubov a mínové polia. Až za nimi vzniknú dve línie opevnených pozícií pre pechotu. Mosty v druhej a tretej vrstve budú osadené výbušninami pripravenými na zničenie, ak by hrozil útok.

Foto: SITA/AP

Estónsky minister obrany Hanno Pevkur upozornil, že situácia sa nesmie podceňovať. „Vidíme, že posilňujú svoj obranný priemysel a zvyšujú počet vojakov, ktorý má dosiahnuť 1,5 milióna. Do nášho susedstva privezú dvojnásobok až deväťnásobok vybavenia,“ povedal pre televíziu PBS.

Obranná línia pre celé NATO

Projekt spoločnej obrany sa začal už začiatkom minulého roka. V budúcnosti má mať viac než 1 500 kilometrov a jej úlohou bude nielen chrániť jednotlivé štáty, ale aj spomaliť alebo zastaviť akýkoľvek útok proti východnému krídlu NATO. Pre krajiny ako Litva, Lotyšsko či Estónsko má ísť o zásadný bezpečnostný prvok, ktorý im môže dať čas reagovať v prípade agresie.

