Po viac ako 480 rokoch sa do Banskej Bystrice vrátil poklad: Bol súčasťou nákladu lode potopenej v 16. storočí v Severnom mori

Foto: TASR - Ján Krošlák

Petra Sušaninová
TASR
Poklad sa vracia tam, kde sa začal písať jeho príbeh.

Po viac než 480 rokoch sa do mesta Banská Bystrica vrátili originálne medené platne, ktoré boli súčasťou nákladu lode potopenej v 16. storočí v Severnom mori. Ide o jedinečné artefakty späté s históriou mesta, ktoré sa stanú trvalou súčasťou Thurzo-Fugger zážitkovej expozície. Ich slávnostná prezentácia sa uskutočnila v pondelok v priestoroch expozície v Barbakáne. Verejnosť ich uvidí od 27. januára.

„Do Banskej Bystrice sa vracia meď, ktorá bola vyťažená v našom regióne, spracovaná v Medenom hámri, označená pečaťou Fuggerovcov a určená na svetové trhy. Je to výnimočná historická udalosť nielen pre naše mesto. Meď sa do svojho cieľa nikdy nedostala, pretože jej cestu prerušilo more a predsa je dnes opäť tam, kde sa jej príbeh začal. Medené platne sú hmatateľným dôkazom významu nášho mesta v európskom obchode s meďou v 16. storočí,“ zdôraznil primátor Ján Nosko s tým, že poďakovanie patrí partnerom z Holandskej národnej agentúry pre kultúrne dedičstvo, partnerom z Augsburgu v rámci projektu Európska Fuggerovská cesta i zamestnancom mesta.

Medené platne pochádzajú z vraku lode Koperplaten objavenej v holandskej časti Severného mora v roku 2019, ktorý je považovaný za najstarší doteraz známy lodný vrak v tejto oblasti. Medený poklad predstavil vedúci výskumného tímu potopenej lode, morský archeológ Thijs Coenen.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Podarilo sa získať tri originálne medené artefakty

„Archeologický výskum potvrdil, že loď bola postavená okolo roku 1540 a prevážala viac ako 13 ton medi, pravouhlé a kruhové medené platne, balíky medi, fragmenty medených polotovarov a delové gule. Významná časť nákladu bola označená pečaťou obchodníckej rodiny Fuggerovcov. Tí patrili medzi najvplyvnejšie obchodnícko-finančnícke rody raného novoveku a v úzkej spolupráci s rodom Thurzo vybudovali v Banskej Bystrici významné centrum bansko-hutníckej výroby,“ vysvetlila Marta Mlíchová z Thurzo-Fugger zážitkovej expozície.

Z nálezu sa mestu podarilo získať tri originálne medené artefakty, kruhovej platne s priemerom 114 centimetrov a hmotnosťou okolo 34 kilogramov, obdĺžnikovej platne s rozmermi 82 krát 60,1 centimetrov a hmotnosťou cez šesť kilogramov, menšieho fragmentu medeného polotovaru s rozmermi 43,5 krát 17,8 centimetrov a hmotnosťou viac než jeden kilogram vrátane medených platní s fuggerovskou pečaťou – trojzubcom s krúžkom.

Podľa Antónie Jurečkovej z oddelenia medzinárodných vzťahov a zahraničného obchodu magistrátu je návrat artefaktov výsledkom dlhodobej, systematickej a odbornej práce mesta realizovanej v spolupráci s občianskym združením Neusohl. „Vďaka odbornému prístupu a vzájomnej dôvere sa vlani podarilo dosiahnuť súhlas s dlhodobou výpožičkou týchto autentických historických predmetov,“ dodala Jurečková.

