Po rokoch spravila nečakanú vec. Simona Krainová sa ukázala s tmavými vlasmi, fanúšikovia majú zmiešané reakcie

Foto: Instagram.com/simonakrainova

Jana Petrejová
Zdá sa, že zmenila imidž.

Modelka, influencerka a herečka, ktorú mnohí zaregistrovali prvýkrát v českom seriáli Byl jednou jeden polda, sa postarala o šok. Na sociálnej sieti zverejnila sériu fotografií, ktoré zachytávajú jej krásu. Aj keď by na tom nebolo nič nezvyčajné, keďže fanúšikovia sú zvyknutí a zakaždým ohromení, keď ukáže nejaké zábery, tentokrát si všimli viditeľnú zmenu, ktorá sa týka jej koruny krásy. 

Snímky ukazujú herečku Simonu Krainovú, ako sedí pred zrkadlom a okolo nej sú ľudia vrátane stajlistu, ktorý jej upravuje vlasy. Oči jej priaznivcov upriamili pozornosť práve na hrivu, ktorá je iná. Odjakživa poznajú modelku ako sympatickú blondínku, ku ktorej svetlé vlasy jednoducho patria. O to viac Simona prekvapila a spôsobila jemný rozruch potom, čo sa predviedla s tmavohnedými pramienkami vlasov.

Premena na sociálnej sieti

Niektorí fanúšikovia musia predýchať zmenený herečkin imidž, ktorým rozhodne zaujala. Tmavá koruna krásy a ešte k tomu s ofinou upútala pozornosť a zároveň potvrdila, že táto zmena vzhľadu u Simony nevyzerá zle. „Tak čo myslíte? Blond? Alebo?“ opýtala sa svojich fanúšikov na Instagrame a zverejnila sériu fotografií s premenou. Tí majú rôzne pocity z jej nového imidžu a niektorí dokonca priznali, že s blond vlasmi vyzerá lepšie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)

V každom prípade sa nemusia obávať, keďže pravdepodobne išlo len o dočasnú zmenu, za ktorou je parochňa, ktorá ju aspoň na okamih zmenila na novú femme fatal. Simona sa totiž na novších fotografiách, a tiež v príbehoch, objavuje opäť o so svojimi typickými blond vlasmi.

Čo na to fanúšikovia?

