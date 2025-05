Po nasťahovaní do nového domu objavil tajný skrytý odkaz s divnou inštrukciou: Podľa ľudí by ju mal splniť a urobiť toto

Určite poznáte také tie horory, v ktorých sa mladá rodinka nasťahuje do nového domu, no stane sa niečo nečakané, čo obráti ich život naruby. Čo by ste povedali, ak by sa to stalo vám?

Ruku na srdce, my by sme už pri prvom náznaku toho, že niečo nehrá, rýchlo zutekali. Tento mladík, ktorý po nasťahovaní do nového domu našiel skrytý tajný odkaz, sa namiesto toho rozhodol so svojou skúsenosťou podeliť na Reddite.

Objavil skrytý odkaz so zvláštnou inštrukciou

Užívateľ, ktorý si hovorí @issaquahhighlands, šíril pred pár dňami fotografie, na ktorých zdokumentoval svoj objav.

„Našiel som tento odkaz prilepený pod panelom v tejto úložnej skrinke, robí si zo mňa predchádzajúci majiteľ len žarty?“ opýtal sa verejnosti.

Na jednej strane papierika bolo napísané, aby sa nepozeral pod podlahu, a keď ho otočil, objavil číselný odkaz.

Podľa niektorých by mal poslúchnuť

Aktuálne sa pod príspevkom nachádza cez 1600 reakcií a komentujúci sa podelili so svojimi búrlivými teóriami. Niekto jeho autorovi poradil, že sa má pozrieť pod podlahu. Z predstavy, že ju krátko po nasťahovaní zničí, nebol nadšený. Ďalší špekulovali, že odkaz má navádzať urobiť pravý opak — nepozerať sa pod podlahu, namiesto toho sa pozrieť na povalu.

Našli sa aj takí, ktorí žartovali. Napríklad, že tajný odkaz jednoducho napísala jeho manželka, aby mu dala najavo, že chce novú podlahu.

Rozprúdila sa detektívna akcia

No objavili sa aj dobré rady — niekto tipoval, že by mohlo ísť o súradnice, bezpečnostnú schránku, heslo na otvorenie trezora, alebo odporučil majiteľovi, aby skúsil priradiť k číslam písmená.

A niektoré z teórií boli poriadne fascinujúce. Ozval sa napríklad užívateľ, ktorý je presvedčený o tom, že číslo na odkaze je číslom starého preukazu do knižnice, ktorý sa používal v Toronte v 90. rokoch. „Myslím si, že sa pod podlahou nachádzajú ukryté staré knihy z knižnice,“ dodal. Autor príspevku priznal, že sa mu táto predstava zdá fascinujúca.

Najšialenejšie však je, že viacerí priznali, že keď sa sťahovali, zanechali budúcim obyvateľom rôzne bizarné odkazy. Takže, ak by ste náhodou vo svojom novom dome alebo byte našli niečo podobné, nemusíte sa obávať nadprirodzených javov. Pravdepodobne si z vás niekto iba vystrelil.