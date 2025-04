Tehotné Slovenky opisujú šokujúce zážitky s dôchodcami z potravín: Vrážanie do brucha, krádeže z ruky aj surové útoky

Tehotné Slovenky a Češky sa podelili o skúsenosti, ktoré zahŕňajú vrážanie košíkmi, surové útoky či nepochopiteľnú bezohľadnosť práve zo strany starších žien. Odpovedali na video, ktoré bolo zverejnené na súkromnom účte jedného z redaktorov portálu interez.

Vo videu na sociálnej sieti TikTok sme opísali skúsenosť, ktorú sme zažili pred mnohými rokmi v obchodnom reťazci Lidl počas nákupu. Počas incidentu slovenská dôchodkyňa opakovane narážala nákupným košíkom do chrbta tehotnej mamičky, aby ju prinútila pohnúť sa v rade.

A hoci sa tento príbeh môže zdať neuveriteľný, čoskoro sme zistili, že podobnú bizarnú skúsenosť má oveľa viac ľudí.

Vrážanie do bruška a pritláčanie o stenu obchodu

Pod videom sa čoskoro objavili desiatky komentárov od slovenských mamičiek, ktoré spomínali na veľmi podobné, ak nie úplne totožné incidenty.

„Presne toto sa mi stalo, keď som čakala drobca. Bola som v ôsmom mesiaci tehotenstva a dôchodkyňa mi schválne vrazila košíkom zboku do brucha. Bola som v takom šoku, že som jej nič nepovedala. No dnes by som jej…“

„Mňa takto jedna ‚zlatá‘ babička pritlačila košíkom o mrazničky v obchode,“ opisuje iná žena. „Dosť to bolelo, a to len preto, že nemohla prejsť. Stačilo sa ozvať a pustila by som ju.“

„Toto sa mi stalo v Lidli v Bardejove. Tá stará ropucha jej vrazila košíkom rovno do brucha,“ hnevá sa ďalšia Slovenka, ktorá bola svedkom podobného incidentu.

„Aj mne sa to stalo,“ dušuje sa iná. „A keď som sa ozvala, ešte ona bola pohoršená, že som si dovolila niečo povedať. Ale že ona do mňa surovo drgala a ja som si narazila bruško, to jej asi nevadilo.“

„Toto sa stávalo aj mne. Jedna babka mi raz košíkom nabúrala do kočiara s malou — s takou silou, že sa mi vytrhol z ruky. Keď som jej začala nadávať, zrazu som bola hysterka, vraj čo chcem, však dieťa je v kočiari,“ opisuje ďalšia.

Zážitky sa hromadia, nejde len o tehotné Slovenky

Komentáre sa rýchlo množili. Ozývali sa nielen slovenské, ale aj české mamičky — a dokonca aj ženy, ktoré v tom čase tehotné ani neboli. Nepríjemné incidenty nezažívali len v potravinách, ale aj v iných verejných priestoroch.

„Som v siedmom mesiaci, takže už je pre mňa ťažšie zohnúť sa a podobne. Babička do mňa narazila a ukradla mi z ruky mrazené maliny. Keď som sa jej spýtala, čo si to dovoľuje, odpovedala, že by som mala schudnúť,“ opisuje ďalšiu nepríjemnú skúsenosť jedna zo žien.

Nie všetky ženy majú zážitok priamo z obchodu, no necitlivého správania sa aj tak dočkali.

„Mne babka v ‘eline’ vrazila päsťou do brucha a regulérne mi vyrazila dych,“ píše Slovenka zo západu.

„Ja túto skúsenosť nemám, ale ako tehotnú ma nejaká babka mlátila do chrbta taškami, aby sa predrala cez plný autobus a dostala na jediné voľné miesto,“ opísala zase žena z Česka.