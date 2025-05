Po mame Carmen šla pod nôž aj jej dcéra. Davina len teraz podstúpila zákrok a už premýšľa o ďalšom

Ak máte na konte milióny, nemáte problém stráviť 8-hodín na skrášľovacom stole, kde vám robia lifting tváre. To je aj prípad Carmen Geiss, o čom sme vás informovali v článku. Známa Nemka sa pritom nikdy netajila tým, že to nie je prvýkrát, čo šla pod nôž a jej vzhľad tak rozhodne nie je prirodzený. Teraz v jej stopách ide aj jej mladšia dcéra.

Davina na rozdiel od svojej mamy však zákrok podstúpila najmä zo zdravotného hľadiska. Keď už však musela ísť na operačný stôl, rozhodla sa to využiť aj čo sa týka krásy, informoval portál RTL. Takto vyzerala predtým:

Nechala si spraviť nos

Dvadsaťjedenročná Davina mala deviáciu nosovej prepážky, ktorú bolo potrebné pod celkovou anestéziou narovnať. Keď už však musela ísť pod nôž, rozhodla sa využiť to a zmeniť aj vzhľad svojho nosa.

„Celé detstvo a dospievanie som kvôli tomuto nosu nemala žiadne sebavedomie,“ povedala Davina Geiss v epizóde ich relácie Geissenovci – Ťažký život milonárov, ktorú vysiela práve RTL. Práve preto si okrem narovnania prepážky dala upraviť aj špičku nosa a to poza chrbát svojho otca. Carmen mu totiž povedala, že si s dievčatami spravia dámsku jazdu a tak Davinin nos uvidel až po zákroku.

„Nad operáciou som rozmýšľala celé roky a teraz som naozaj šťastná s výsledkom,“ teší sa dnes dcéra milionárov a na fotke, ktorú pridala ku Dňu matiek, už vidieť výsledok.

Ako zachytil portál RTL, nie je to pritom prvé vylepšenie, ktoré Davina podstúpila. „Botox predsa nie je nič zlé,“ povedala známa Nemka a dodala, že si ho dala aplikovať kvôli migréne, no rovno si nechala odstrániť aj zopár vrások.

„Bude mať 22, je dospelá. Čo jej mám povedať? Sama mám upravené prsia, práve som bola na facelifte a potom poviem svojej dcére: ‚Nie, to ty nesmieš.‘ To predsa nejde,“ zareagovala na dcérino rozhodnutie Carmen.

Je zjavné, že si Davina berie príklad práve z jej mamy a rozhodne v tom bude pokračovať aj v budúcnosti. Vysvetlila totiž: „Keď budem mať 50 alebo 60, dám si urobiť facelift presne takto. Ak na to človek má peniaze a chce to, prečo nie? Prečo by mal niekto chcieť mať vrásky a vyzerať staro, keď môže vyzerať mlado?“ A keď raz skončí s plánovaním detí, vie si predstaviť aj plastiku pŕs – aby bolo všetko opäť pevné.