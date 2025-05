Justin Bieber prehovoril o temných myšlienkach a vnútornom boji: Fanúšikovia majú opäť obavy o jeho zdravie

Kanadský spevák Justin Bieber opäť zaujal fanúšikov, no tentoraz nie novou hudbou, ale sériou úprimných a citovo silných príspevkov na sociálnych sieťach. Úprimne v nich prehovoril o vlastných zlyhaniach, pocitoch viny aj duchovnom hľadaní, čo u mnohých vyvolalo obavy, ako sa v skutočnosti cíti a či je v poriadku.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako píše magazín New York Post, Justin sa na Instagrame podelil o niekoľko veľmi osobných a premýšľavých príspevkov. Zamýšľal sa v nich nad tým, kým vlastne je, priznal si chyby z minulosti a hovoril o túžbe duchovne rásť. Spomínal lásku, odpustenie, úprimnosť, ale aj strach z toho, že ľudia spoznajú jeho sebecké stránky. Mnohí si jeho slová spojili s predchádzajúcimi vyjadreniami o pocite, že nestojí za nič a psychickom vyčerpaní, čo znova rozprúdilo diskusiu o tom, ako sa Justin v skutočnosti má.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

Strach, viera a hľadanie pokoja

Justin Bieber sa vo svojich príspevkoch úprimne priznal k tomu, že je len človek, ktorý robí chyby a nie vždy koná správne. Označil sa za sebeckého a priznal, že niekedy nechtiac ubližuje iným, pričom má strach, čo by sa stalo, keby to verejne priznal. „Som len obyčajný človek, ktorý robí chyby. Urobil som veci, ktorými som ublížil iným. A stále občas robím a hovorím veci, ktoré zraňujú, hoci to nechcem,“ napísal. Otvorene priznal aj obavy, že ak bude úplne úprimný o svojich zlyhaniach, ľudia ho možno odmietnu alebo mu prestanú dôverovať. „Niekedy mám pocit, že ak ľuďom poviem, aký som v skutočnosti sebecký, prestanú ma mať radi alebo mi nebudú dôverovať,“ dodal.

Zároveň však verí, že práve úprimnosť k sebe samému mu prináša vnútorný pokoj: „Čím úprimnejší som sám k sebe, tým viac cítim slobodu.“ V niekoľkých príspevkoch sa spevák obrátil aj k viere, ktorá mu podľa jeho slov pomáha prekonávať náročné obdobia. Písal o tom, ako sa každé ráno prebúdza s inou náladou – raz plný nádeje, inokedy ťažený smútkom, ktorý nedokáže ovplyvniť. „Každé ráno sa zobúdzam inak. Niekedy som plný optimizmu, inokedy ma to ťaží. Nemám to pod kontrolou,“ priznal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

Nevyhýbal sa ani duchovným pochybnostiam. Priznal totiž, že občas podvedome viní Boha za to, ako sa cíti, no namiesto toho ho prosí o pomoc a nový pohľad. „Prosil som Boha, aby mi pomohol vidieť v ľuďoch to dobré, aj potom, čo mi niektorí z nich ublížili,“ napísal. Dodal, že je jednoduché ukazovať prstom na iných, no omnoho ťažšie je priznať si vlastné chyby.

Izolácia a rodinné súvislosti