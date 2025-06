Prelomil mlčanie o náročnom období po rozchode s Angelinou Jolie. Brad Pitt priznal, že bol na dne a vyhľadal pomoc

Keď sa niekto z nich vyjadril k rozchodu, zvyčajne to bola Angelina, no ani Brad to nemal jednoduché. Možno povedať, že doslova zvádzal boj so svojimi vlastnými démonmi, ktorí ho priviedli na zlé chodníčky. Dokonca to prešlo až do takého štádia, že ho ovládla závislosť a prepadol droge, respektíve metle ľudstva. Mnohí sa jej snažia zbaviť celý život a nedarí sa im, no filmová ikona našťastie našla v sebe silu a odhodlanie a zvládla to, aj keď to bola veľká výzva.

Život sa mu zrútil ako domček z kariet. Bradovi Pittovi stroskotal niekoľkoročný vzťah s Angelinou Jolie, čo automaticky otriaslo aj jeho psychikou. Naznačil to v podcaste Armchair Expert, v ktorom prehovoril o náročnom období po odlúčení so slávnou herečkou. Moderátorovi a známej hviezde Daxovi Shepardovi priznal, čím si prechádzal, a dokonca aj to, ako mu pomohli anonymní alkoholici.

Potreboval reštart

Obaja herci spomenuli, ako sa spoznali na stretnutí anonymných alkoholikov. Brad Pitt prirovnal tieto stretnutia k „úžasnej veci“ a poznamenal: „Myslel som si, že sú to len ľudia, ktorí sa delia o svoje skúsenosti, slabosti, prešľapy, túžby, svoje bolesti s množstvom humoru. Bol to naozaj špeciálny zážitok.“

Shepard, ktorý je známy svojou otvorenosťou o problémoch so zneužívaním návykových látok a triezvosťou, sa opýtal Brada, či bol „nervózny“ z toho, že s ním o tom verejne hovorí a poznamenal „zvýšenú úprimnosť a zraniteľnosť“ situácie. Herec filmu Nehanební bastardi ho však uistil, že je „celkom v pohode“. Taktiež dodal, že hoci bol trochu „hanblivý“, keď prišiel do skupiny anonymných alkoholikov, neváhal sa otvoriť, pretože v tom čase bol naozaj na dne.

„Skúšal som hocičo. Bolo to ťažké obdobie. Potreboval som reštart,“ vyšiel s pravdou von Brad Pitt. Okrem toho, že samého seba označil za „tvrdohlavého“, spomenul aj niektoré zo svojich pozitívnejších vlastností. „Som celkom dobrý v prevzatí zodpovednosti a priznaní si nejakej veci, keď už som sa do niečoho pustil,“ uviedol a zároveň zdôraznil, že sa to už nikdy nezopakuje. Dokonca vyšiel s pravdou von, že po niekoľkých stretnutiach sa na to celkom tešil.

Akoby mu spadol kameň zo srdca