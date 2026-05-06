Dovolenkárov v Chorvátsku čakajú toto leto zmeny: Nahnevať môžu aj domácich

Roland Brožkovič
Jedno z opatrení nepoteší mladých Slovákov.

Leto je za rohom, čas dovoleniek sa blíži, a Chorvátsko bude opäť s určitosťou patriť medzi obľúbené destinácie Slovákov. Tento rok sa však musia dovolenkári pripraviť na viaceré zmeny zákonov a niektoré by ste zrejme nečakali.

Od 1. júna budú v krajine v platnosti nové nariadenia. Zrejme tou najväčšou zmenou je povinné registračné číslo pre každé ubytovanie. Ak ho ubytovanie nemá, nebude môcť byť ponúkané na internete, píše chorvátsky web Morski. Očakáva sa preto, že viacero ubytovaní z internetu zmizne.

Mladí si energeťáky nekúpia

Ďalšie opatrenia sa však už priamo dotkne mnohých Slovákov. Ide o prísnejšie predpisy týkajúce sa konzumácie alkoholu, ako aj o nové pravidlá na ochranu mladých ľudí. Mnohí z nich sa zrejme veľmi nepotešia, keď zistia, že si už nebudú môcť kúpiť energetické nápoje. Tie sa totiž budú predávať výlučne osobám starším ako 18 rokov.

Krajina zároveň očakáva a pripravuje sa na veľký nával turistov, a to najmä z krajín, v ktorých doteraz nepatrila medzi obľúbené destinácie. K „slovenskému moru“ sa totiž chystá veľa Španielov a Talianov, píše web Jutarnji list na základe štúdie Európskej komisie pre cestovný ruch. Napriek geopolitickej nestabilite a inflácii vzrástla túžba Európanov cestovať o 10 % oproti minulému roku, pričom hlavným cieľom cesty zostáva Stredomorie, ktoré si vybralo 59 % opýtaných.

Chorvátsko sa umiestnilo na deviatom mieste. Dovolenku na Jadrane plánujú 4 % Európanov. Hoci u rakúskych turistov si drží stabilnú tretiu pozíciu, v prípade nemeckého trhu vypadlo z prvej päťky najžiadanejších krajín, kde dominujú Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Celkovo sa však očakáva silná sezóna, pričom narastá aj záujem o cestovanie autom, a to napriek cenám palív.

