Spor medzi Blake Lively a Justinom Baldonim je oficiálne ukončený. Mnohých ich dohoda prekvapila

V minulosti sme vás informovali, že Blake obvinila Baldoniho zo sexuálneho obťažovania počas natáčania filmu Končí sa to nami a tvrdila, že jej kariéra bola následne sabotovaná jeho vplyvom v Hollywoode. Baldoni tieto tvrdenia razantne odmietal a odpovedal protižalobou, v ktorej žiadal 400 miliónov dolárov za poškodenie dobrého mena. Dnes je tento spor oficiálne ukončený.
Po mesiacoch špekulácií a rastúceho verejného tlaku sa spor medzi Blake Lively a Justinom Baldonim konečne uzavrel starostlivo naformulovaným spoločným vyhlásením, informoval portál Mirror. Hoci sa však právna bitka skončila, otázka zostáva: kto z toho skutočne vyšiel ako víťaz?
Nevyhral ani jeden z nich
Podľa PR expertky Mayah Riaz nie je odpoveď vôbec jednoznačná. „Povedala by som, že z pohľadu PR pôsobí toto urovnanie menej ako víťazné kolo a skôr ako vzájomná kapitulácia,“ vysvetľuje. „Ani Blake, ani Justin z toho nevychádzajú úplne bez úhony, ale obaja si zjavne uvedomili, že ťahať toto cez verejný súdny proces by spôsobilo ešte hlbšie poškodenie ich reputácie.“
Samotné spoločné vyhlásenie je veľavravné. Je plné fráz ako „posunúť sa vpred“, „rešpektujúce pracovisko“ a „uzavretie“, vyhýba sa akémukoľvek priznaniu viny a zároveň signalizuje spoločnú túžbu ukončiť túto ságu.
Dvojica prostredníctvom svojich právnikov urobila nevídaný krok a vydala spoločné vyhlásenie, v ktorom uviedla: „Zvyšovanie povedomia a vytváranie zmysluplného vplyvu na životy obetí domáceho násilia – a všetkých, ktorí prežili – je cieľom, za ktorým si stojíme. Úprimne dúfame, že toto prinesie uzavretie a umožní všetkým zúčastneným pohnúť sa vpred konštruktívne a v pokoji, vrátane rešpektujúceho prostredia v online priestore.“
Podmienky urovnania neboli zverejnené. Mayah dodáva: „Formulácia je neuveriteľne vybrúsená a starostlivo pripravená tak, aby sa vyhla zodpovednosti. V PR terminológii to zvyčajne znamená: ‚všetci zúčastnení chcú, aby tento príbeh konečne prestal dominovať titulkom novín‘.“
Už viac nie sú nedotknuteľní
Zatiaľ čo Baldoni sa vyhol zdĺhavému a vysoko sledovanému procesu, ktorým by riskoval, že obvinenia zostanú spojené s jeho menom celé roky, obe strany sa vyhli potenciálne väčším následkom. Dlhodobý dopad však môže byť ťažšie striasť – najmä pre Blake a jej manžela, Ryana Reynoldsa.
„Myslím si, že táto sága naštrbila obraz Blake a Ryana Reynoldsa ako nedotknuteľného hollywoodskeho mocného páru,“ vysvetľuje Mayah. „Predtým boli vnímaní ako všeobecne obľúbení, vtipní a mediálne zdatní. Teraz je verejná mienka oveľa viac rozdelená, a keď toto vnímanie raz praskne, je ťažké ho úplne opraviť.“
Tento posun sa jemne odrazil aj na samotnom Met Gala. Hoci herečka v minulosti podujatiu dominovala, tento rok bol iný. „V predchádzajúcich rokoch Blake a Ryan často pôsobili ako neoficiálna kráľovská rodina Met Gala,“ poznamenáva Mayah. „Tentoraz sa zdalo, že reflektory sú okolo nich opatrnejšie. To je ten rozdiel medzi tým, keď ste slávni, a tým, keď ste nedotknuteľní.“
„Obe strany dosiahli bod, keď pokračovanie v boji riskovalo zatienenie ich kariéry,“ uzatvára Mayah. „V Hollywoode je niekedy tiché urovnanie to najbližšie k víťazstvu, čo môže človek dosiahnuť.“
