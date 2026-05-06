Nový rebríček Forbes 30 pod 30: Sú v ňom slovenské talenty, ktoré nám môžu závidieť aj v zahraničí

Nina Malovcová
Forbes ukázal mladých Slovákov, ktorí prerážajú vo svete.

Slovák, ktorého výskum podporujú NASA aj Boeing. Humanitárna pracovníčka, ktorá pomáhala pri evakuácii civilistov z Gazy. Firma z Košíc s miliónovými tržbami aj mladá športovkyňa, ktorá už jazdí Giro a Vueltu. Forbes predstavil nový výber 30 pod 30 a ukázal mená mladých Slovákov, ktorí sa presadili doma aj v zahraničí.

Ide už o 14. výber mladých Slovákov a Sloveniek, ktorí uspeli v oblastiach ako biznis, technológie, veda, šport či verejný život. O finálovej tridsiatke rozhodovala redakcia spolu s odbornou porotou zloženou z laureátov z predchádzajúcich rokov.

„Práve v období, keď Slovensko čelí nebývalému úniku mozgov, je pre nás vo Forbese dôležité hľadať mladé talenty, ktorých práca často presahuje slovenské hranice,“ uviedla šéfredaktorka Lucia Okšová.

Slovák na MIT aj firma z Košíc s miliónovými tržbami

Tohtoročný výber ukazuje veľmi rozdielne príbehy. Niektorí laureáti dnes pôsobia v USA či západnej Európe, iní vybudovali úspešné projekty priamo na Slovensku. Medzi ocenenými je napríklad Martin Švenk, ktorý v Košiciach vybudoval značku Puella. Firma dnes pôsobí na 11 zahraničných trhoch a dosahuje tržby v desiatkach miliónov eur.

Do rebríčka sa dostal aj Marek Homola, jediný Slovák na doktorandskom programe MIT AeroAstro. Venuje sa výskumu umelej inteligencie a letectva, pričom jeho projekty podporujú NASA aj Boeing. Silnú stopu zanechala aj investigatívna novinárka Barbora Šišoláková. Jej reportáž o kauze „slayáda“ spustila okrem ošialu na sociálnych sieťach aj konanie Generálnej prokuratúry SR.

Forbes ocenil aj humanitárnu pracovníčku Alexandru Dankovú, ktorá pomáhala pri evakuácii civilistov z Gazy a dnes pracuje v Ženeve pre Medzinárodnú federáciu Červeného kríža.

Investície v miliónoch aj koncerty Taylor Swift

V kategórii startupov zaujala dvojica Jerguš Lejko a Marek Galovič. V San Franciscu budujú AI vyhľadávaciu platformu TopK a od investorov získali 5,5 milióna dolárov. Medzi laureátmi je aj Samuel Sloboda, ktorého firma SRS GROUP dodáva technológie pre koncertné turné svetových hviezd. Spoločnosť spolupracovala s menami ako AC/DC, Metallica, Dua Lipa, The Weeknd či Taylor Swift.

Do športovej kategórie sa dostal aj hokejista Pavol Regenda, ktorý už má skúsenosti z NHL aj slovenskej reprezentácie. Najmladšou laureátkou sa zároveň stala len 19-ročná cyklistka Viktória Chladoňová. Má profesionálnu zmluvu, vyhrala anketu Zlatý pedál a minulú sezónu absolvovala Giro aj Vueltu.

Forbes tvrdí, že nehľadá len úspech na papieri

Výber 30 pod 30 je rozdelený do šiestich kategórií. Forbes pri hodnotení nesleduje iba čísla, investície či športové výsledky. Dôležitý je podľa magazínu aj širší spoločenský vplyv laureátov a to, čo svojou prácou prinášajú ostatným.

„Bolo zaujímavé sledovať, ako sa porotcovia v mnohých prípadoch nezávisle zhodli na rovnakých menách. Je to dobrý signál o kvalite tohtoročného výberu,“ povedala redaktorka Simona Gulisová.

Kompletný zoznam laureátov Forbes 30 pod 30 2026 si môžete prečítať na tomto odkaze.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

