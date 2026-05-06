Rozsiahla policajná akcia Tábor: Zásah prebieha po celom Slovensku, medzi zadržanými je aj príslušník ZVJS

Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru, protidrogové oddelenie Západ, vykonáva policajnú akciu pod názvom Tábor v trestnej veci vedenej pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou a aj prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Na viacerých miestach po celom Slovensku vykonávajú policajti domové prehliadky, ako aj prehliadku priestorov v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach – Šaci. Medzi zadržanými je aj príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Na policajnej akcii participuje aj ZVJS.
Polícia poskytne viac informácií s prihliadnutím na procesnú situáciu neskôr.
