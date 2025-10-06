Muž si kúpil tiket za 6 eur a stal sa milionárom: Takmer ho to pripravilo o život, túto chybu ľutuje najviac

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Petra Sušaninová
Muž si myslel, že keď vyhral v lotérii, postihlo ho najväčšie šťastie v jeho život.

Nejeden človek žije od výplaty k výplate. Je rád, ak má ku koncu mesiaca zaplatené všetky účty a ešte má z čoho nakúpiť niečo do chladničky. Lotéria môže ľuďom zmeniť život, neraz ale nie k lepšiemu. Dôkazom je muž, ktorý sa síce stal milionárom, no skončil pre to v nemocnici a takmer neprežil.

Po výhre urobil obrovskú chybu

Ako informuje Mail Online, 39-ročný stavbár Adam Lopez z Norfolku si myslel, že sa stala tá najlepšia vec v jeho živote, keď jedného dňa vyhral v lotérii. Keď si kúpil tiket za 5 libier (približne 6 eur), na účte mu ostávalo už len niečo vyše 12 libier (menej ako 14 eur). Zrazu mu však na konto pribudlo milión libier ( v prepočte viac ako 1,1 milióna eur). Na chvíľu ostal absolútne šokovaný, no keď sa spamätal, radostnú novinu oznámil rodine.

Jeho ďalším krokom bolo zbaviť sa vysokozdvižného vozíka, ktorý ho živil, a kúpiť si drahé auto. Jedno kúpil aj svojej mame a vyrazil na luxusnú dovolenku na Barbados. Po výhre sľuboval, že časť peňazí si vyhradil na zábavu, časť na pomoc ľuďom, ktorých má rád a časť na investovanie do budúcnosti.

Ilustračná foto: Pexels

Vraj si chcel užívať život, ale plánoval aj dostať sa do formy, keďže bol obézny. Následne chcel tráviť čas cestovaním. Avšak len 8 týždňov po výhre sa jeho život drasticky zmenil, nie však k lepšiemu. Začiatkom septembra ho museli hospitalizovať, lebo mal krvné zrazeniny v pľúcach.

Ak ide človeku o život, nezáleží na tom, koľko má na účte

Podľa Adama to bol obrovský šok a akési prebudenie. Priznal, že po výhre si zvolil nesprávnu cestu. Nekonal rozumne a tri mesiace strávil užívaním si divokých večierkov. Pochopil, že ak sa človek ocitne v sanitke a ide mu o život, nezáleží na tom, či má na účte miliardu alebo milión.

Ilustračná foto: Unsplash

Dodal, že dať výpoveď v práci bola obrovská chyba. Pochopil, že v každodennom živote potrebuje mať istú štruktúru, aby nestratil kontakt s realitou. Zotavovať sa bude niekoľko mesiacov, no teraz, keď dostal ďalšiu šancu na život, má vraj už priority usporiadané jasne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac