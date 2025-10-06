Muž si kúpil tiket za 6 eur a stal sa milionárom: Takmer ho to pripravilo o život, túto chybu ľutuje najviac

Nejeden človek žije od výplaty k výplate. Je rád, ak má ku koncu mesiaca zaplatené všetky účty a ešte má z čoho nakúpiť niečo do chladničky. Lotéria môže ľuďom zmeniť život, neraz ale nie k lepšiemu. Dôkazom je muž, ktorý sa síce stal milionárom, no skončil pre to v nemocnici a takmer neprežil.
Po výhre urobil obrovskú chybu
Ako informuje Mail Online, 39-ročný stavbár Adam Lopez z Norfolku si myslel, že sa stala tá najlepšia vec v jeho živote, keď jedného dňa vyhral v lotérii. Keď si kúpil tiket za 5 libier (približne 6 eur), na účte mu ostávalo už len niečo vyše 12 libier (menej ako 14 eur). Zrazu mu však na konto pribudlo milión libier ( v prepočte viac ako 1,1 milióna eur). Na chvíľu ostal absolútne šokovaný, no keď sa spamätal, radostnú novinu oznámil rodine.
Jeho ďalším krokom bolo zbaviť sa vysokozdvižného vozíka, ktorý ho živil, a kúpiť si drahé auto. Jedno kúpil aj svojej mame a vyrazil na luxusnú dovolenku na Barbados. Po výhre sľuboval, že časť peňazí si vyhradil na zábavu, časť na pomoc ľuďom, ktorých má rád a časť na investovanie do budúcnosti.
Vraj si chcel užívať život, ale plánoval aj dostať sa do formy, keďže bol obézny. Následne chcel tráviť čas cestovaním. Avšak len 8 týždňov po výhre sa jeho život drasticky zmenil, nie však k lepšiemu. Začiatkom septembra ho museli hospitalizovať, lebo mal krvné zrazeniny v pľúcach.
Ak ide človeku o život, nezáleží na tom, koľko má na účte
Podľa Adama to bol obrovský šok a akési prebudenie. Priznal, že po výhre si zvolil nesprávnu cestu. Nekonal rozumne a tri mesiace strávil užívaním si divokých večierkov. Pochopil, že ak sa človek ocitne v sanitke a ide mu o život, nezáleží na tom, či má na účte miliardu alebo milión.
Dodal, že dať výpoveď v práci bola obrovská chyba. Pochopil, že v každodennom živote potrebuje mať istú štruktúru, aby nestratil kontakt s realitou. Zotavovať sa bude niekoľko mesiacov, no teraz, keď dostal ďalšiu šancu na život, má vraj už priority usporiadané jasne.
