Plastickí chirurgovia prezradili, o aké zákroky je najväčší záujem. Ovplyvňujú to populárne lieky na chudnutie

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Túžite po mladšom vzhľade?

Plastickí chirurgovia prezradili, s akými „problémami“ ich ľudia vyhľadávajú najčastejšie. Dokonca uviedli, že záujem o plastiky vzrástol s aktuálnym trendom, ktorým sú lieky na chudnutie. 

Americká akadémia plastickej a rekonštrukčnej chirurgie tváre odhalila najväčšie trendy roku 2025, vrátane zákrokov, ktoré sa vykonávajú najčastejšie, píše New York Post.

Prezradili, že pacienti hľadajú najmä cielené osvieženie, nie zmenu celej tváre. Obľuba plastických zákrokov zároveň vzrástla aj v súvislosti s rozšíreným užívaním liekov na chudnutie, ktoré môžu viesť k výraznému úbytku hmotnosti a následným zmenám v kontúrach tváre. Strata tuku v oblasti líc či čeľuste často spôsobí, že tvár pôsobí vpadnuto alebo unavene, a práve preto sa ľudia čoraz častejšie obracajú na odborníkov s cieľom obnoviť jej objem a svieži vzhľad.

O omladzujúci vzhľad majú čoraz väčší záujem najmä mladí ľudia

Podľa plastických chirurgov už niekoľko rokov vyhrávajú rhinoplastiky, čiže operácie nosa. Tieto zákroky majú v obľube muži aj ženy, zvyčajne vo veku 34 rokov a mladší.

Hneď za operáciami nosa je facelift, pričom hlavným trendom je prirodzený a neoperovaný vzhľad. Podľa odborníkov sa plastická chirurgia za posledných desať rokov posunula natoľko, že facelift dokáže skutočne vyzerať absolútne prirodzene. Aj tento zákrok majú čoraz viac v obľube skôr mladší pacienti, zvyčajne už 30-roční.

Ilustračné foto: Freepik

Tretím obľúbeným plastickým zákrokom je lifting očných viečok alebo operácia očných viečok, nazývaná blepharoplastika, ktorá zlepšuje vzhľad očných viečok odstránením prebytočnej kože a tuku. Táto omladzujúca operácia redukuje vačky pod dolnými viečkami a odstraňuje prebytočnú kožu z horných viečok, čím sa redukuje zvrásnený alebo unavený vzhľad.

Blepharoplastika je obľúbená najmä medzi mladými ženami a ženami v strednom veku, no tiež medzi celebritami a hviezdnymi športovcami. Odborníci zároveň prezradili, že sa stretávajú najmä s pacientkami, ktoré majú pocit, že oblasť očí ich robí unavenými, aj keď zvyšok tváre vyzerá mladistvo.

Trendy z minulého roku podľa odborníkov jasne ukazujú, že éra dramatických premien ustupuje do úzadia. Pacienti dnes nechcú „novú tvár“, ale lepšiu verziu tej svojej – sviežu, oddýchnutú a prirodzenú. A zdá sa, že práve prirodzenosť bude v estetickej medicíne dominovať aj v nasledujúcich rokoch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac