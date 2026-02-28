Plastickí chirurgovia prezradili, o aké zákroky je najväčší záujem. Ovplyvňujú to populárne lieky na chudnutie

Plastickí chirurgovia prezradili, s akými „problémami“ ich ľudia vyhľadávajú najčastejšie. Dokonca uviedli, že záujem o plastiky vzrástol s aktuálnym trendom, ktorým sú lieky na chudnutie.
Americká akadémia plastickej a rekonštrukčnej chirurgie tváre odhalila najväčšie trendy roku 2025, vrátane zákrokov, ktoré sa vykonávajú najčastejšie, píše New York Post.
Prezradili, že pacienti hľadajú najmä cielené osvieženie, nie zmenu celej tváre. Obľuba plastických zákrokov zároveň vzrástla aj v súvislosti s rozšíreným užívaním liekov na chudnutie, ktoré môžu viesť k výraznému úbytku hmotnosti a následným zmenám v kontúrach tváre. Strata tuku v oblasti líc či čeľuste často spôsobí, že tvár pôsobí vpadnuto alebo unavene, a práve preto sa ľudia čoraz častejšie obracajú na odborníkov s cieľom obnoviť jej objem a svieži vzhľad.
O omladzujúci vzhľad majú čoraz väčší záujem najmä mladí ľudia
Podľa plastických chirurgov už niekoľko rokov vyhrávajú rhinoplastiky, čiže operácie nosa. Tieto zákroky majú v obľube muži aj ženy, zvyčajne vo veku 34 rokov a mladší.
Hneď za operáciami nosa je facelift, pričom hlavným trendom je prirodzený a neoperovaný vzhľad. Podľa odborníkov sa plastická chirurgia za posledných desať rokov posunula natoľko, že facelift dokáže skutočne vyzerať absolútne prirodzene. Aj tento zákrok majú čoraz viac v obľube skôr mladší pacienti, zvyčajne už 30-roční.
Tretím obľúbeným plastickým zákrokom je lifting očných viečok alebo operácia očných viečok, nazývaná blepharoplastika, ktorá zlepšuje vzhľad očných viečok odstránením prebytočnej kože a tuku. Táto omladzujúca operácia redukuje vačky pod dolnými viečkami a odstraňuje prebytočnú kožu z horných viečok, čím sa redukuje zvrásnený alebo unavený vzhľad.
Blepharoplastika je obľúbená najmä medzi mladými ženami a ženami v strednom veku, no tiež medzi celebritami a hviezdnymi športovcami. Odborníci zároveň prezradili, že sa stretávajú najmä s pacientkami, ktoré majú pocit, že oblasť očí ich robí unavenými, aj keď zvyšok tváre vyzerá mladistvo.
Trendy z minulého roku podľa odborníkov jasne ukazujú, že éra dramatických premien ustupuje do úzadia. Pacienti dnes nechcú „novú tvár“, ale lepšiu verziu tej svojej – sviežu, oddýchnutú a prirodzenú. A zdá sa, že práve prirodzenosť bude v estetickej medicíne dominovať aj v nasledujúcich rokoch.
