Plán na nakopnutie ekonomiky: Saska chce naspäť 19 % daň, pozrite si prehľad opatrení

Reprofoto: Facebook/Sloboda a Solidarita

Nina Malovcová
TASR
SaS chce jednotnú sadzbu dane.

Opozičná strana SaS bude presadzovať zrušenie transakčnej dane, zavedenie rovnej dane na úrovni 19 % a tiež zavedenie nulovej dane z reinvestovaného zisku. Tieto opatrenia, ktoré strana predstavila na pondelňajšej tlačovej konferencii, by podľa liberálov mali naštartovať slovenskú ekonomiku.

Predseda SaS Branislav Gröhling priblížil, že rovnaká sadzba dane 19 % by sa mala vzťahovať na daň z príjmu, daň zo zisku aj na daň z pridanej hodnoty (DPH) s výnimkou liekov a kníh. Úplnou novinkou má byť nulová daň zo zisku, ktorý firmy reinvestujú alebo s ním vykryjú daňovú stratu. „Kým zisk neopustí firmu, nie je potrebné ho zdaňovať. Je to daň, ktorá podporí investície, je to daň, ktorá bude vykrývať aj daňové straty. Je to ten najjednoduchší, najviac prorastový daňový systém pre podnikanie,“ povedal Gröhling.

Inšpiráciou majú byť pobaltské krajiny

Poslanec za SaS Marián Viskupič dodal, že tento model využívajú Estónsko, Lotyšsko a na dobrovoľnej báze aj Poľsko. „Firma zaplatí daň z príjmu, v našom prípade tých 19 %, až v momente výplaty zisku. Ak tento zisk nevypláca, ale ho reinvestuje alebo s ním vykrýva minulú stratu, alebo si takýto kapitál kumuluje na nejakú vyššiu investíciu, tak žiadnu daň neplatí,“ povedal Viskupič.

Poslanec zdôraznil, že Slovensko naštartovanie ekonomiky nutne potrebuje, keďže analytici na tento rok prognózujú rast na úrovni 0,5 – 0,8 % hrubého domáceho produktu. Odložená daňová povinnosť je podľa poslanca v podstate úver na investície bez lobingu, bez politických konexií pre všetkých, ktorí tvoria hodnoty.

Viskupič upozornil aj na to, že zmena bude znamenať aj dočasný výpadok príjmov štátneho rozpočtu približne v rozmedzí 1,3 až 1,9 miliardy eur v prvom roku. Výber daní by sa však podľa neho mal vrátiť na pôvodné hodnoty v treťom roku.

Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá…

