V Číne popravili Európana: Bol odsúdený na smrť, nedokázali mu pomôcť

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
Ministerstvo opätovne potvrdilo nesúhlas Francúzska s trestom smrti „všade a za všetkých okolností“ a vyzvalo na „jeho univerzálne zrušenie“.

Francúz, ktorý bol v Číne v roku 2010 odsúdený na smrť za pašovanie drog, bol popravený. V sobotu to oznámilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí a incident odsúdilo. Peking pre agentúru AFP v nedeľu uviedol, že boj proti takýmto činom „je spoločnou zodpovednosťou všetkých krajín“. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Šesťdesiatdvaročný Francúz narodený v Laose bol popravený „napriek úsiliu francúzskych úradov, vrátane snáh o získanie milosti pre nášho krajana z humanitárnych dôvodov“, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Francúzsko s trestom smrti „všade a za všetkých okolností“ nesúhlasí

Podľa rezortu nemala jeho obhajoba prístup k záverečnému súdnemu pojednávaniu, čo predstavovalo porušenie jeho práv. Rozsudok bol vykonaný v meste Kanton na juhu Číny.

Ministerstvo opätovne potvrdilo nesúhlas Francúzska s trestom smrti „všade a za všetkých okolností“ a vyzvalo na „jeho univerzálne zrušenie“.

Čínsky rezort diplomacie sa k podrobnostiam prípadu nevyjadril. „Boj proti trestným činom súvisiacich s drogami je spoločnou zodpovednosťou všetkých krajín,“ uviedol však vo vyhlásení poskytnutom agentúre AFP.

Peking „zaobchádza s obžalovanými rôznych národností rovnako, prípady rieši prísne a spravodlivo v súlade so zákonom a chráni zákonné práva a zaobchádzanie so zúčastnenými stranami“, dodáva sa v stanovisku.

Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac