V Číne popravili Európana: Bol odsúdený na smrť, nedokázali mu pomôcť

Francúz, ktorý bol v Číne v roku 2010 odsúdený na smrť za pašovanie drog, bol popravený. V sobotu to oznámilo francúzske ministerstvo zahraničných vecí a incident odsúdilo. Peking pre agentúru AFP v nedeľu uviedol, že boj proti takýmto činom „je spoločnou zodpovednosťou všetkých krajín“. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Šesťdesiatdvaročný Francúz narodený v Laose bol popravený „napriek úsiliu francúzskych úradov, vrátane snáh o získanie milosti pre nášho krajana z humanitárnych dôvodov“, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Francúzsko s trestom smrti „všade a za všetkých okolností“ nesúhlasí
Podľa rezortu nemala jeho obhajoba prístup k záverečnému súdnemu pojednávaniu, čo predstavovalo porušenie jeho práv. Rozsudok bol vykonaný v meste Kanton na juhu Číny.
Ministerstvo opätovne potvrdilo nesúhlas Francúzska s trestom smrti „všade a za všetkých okolností“ a vyzvalo na „jeho univerzálne zrušenie“.
Čínsky rezort diplomacie sa k podrobnostiam prípadu nevyjadril. „Boj proti trestným činom súvisiacich s drogami je spoločnou zodpovednosťou všetkých krajín,“ uviedol však vo vyhlásení poskytnutom agentúre AFP.
Peking „zaobchádza s obžalovanými rôznych národností rovnako, prípady rieši prísne a spravodlivo v súlade so zákonom a chráni zákonné práva a zaobchádzanie so zúčastnenými stranami“, dodáva sa v stanovisku.
