Pikantný outfit aj póza. Sisa Lelkes Sklovská oslávila 60 v provokatívnom štýle, ukázala, že vek je len číslo

Speváčka, ktorá je známa svojím výrazným prejavom a nezameniteľnou eleganciou, opäť potvrdila, že vek je len číslo. Na sociálnych sieťach oslávila svoje narodeniny fotografiou, ktorá vyvolala množstvo reakcií a komentárov, ktoré sa niesli v obdivnom duchu.
Sisa sa na svojom instagramovom profile pochválila odvážnou snímkou v čiernom negližé, ktorou pripomenula, že 13. október je pre ňu výnimočný deň. Svojím príspevkom zároveň rozvírila internetové vody, pretože fanúšikovia i známe osobnosti ju zaplavili komentármi plnými prianí a komplimentov.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Fotka, ktorá pútala pozornosť
Pod elegantnou fotografiou, ktorú nafotil fotograf Mario Gotti, sa okamžite objavili reakcie. Sisa v príspevku spomenula, že nejde o hocijaké narodeniny, čím v mnohých vyvolala zvedavosť, či ide o okrúhle jubileum.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„A je to tu opäť. 13. október, moje narodeniny. A nie hocijaké,“ napísala speváčka v príspevku, ktorý sprevádzala výrazná, zmyselná sexi fotografia.
Nahlásiť chybu v článku