Pervitín mal v striekačke aj vo vrecku: Mladého muža prichytili policajti priamo na ulici, po výsluchu putoval rovno do väzby

Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Muž z okresu Galanta čelí obvineniu z drogovej trestnej činnosti.

Polícia obvinila v uplynulých dňoch 26-ročného muža z okresu Galanta z drogovej trestnej činnosti. Mal neoprávnene zadovažovať a distribuovať metamfetamín (pervitín) prevažne v okolitých obciach svojho trvalého bydliska.

Trnavská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti. Ako uviedla, muža zadržala polícia priamo na ulici. „Pri osobnej prehliadke dobrovoľne vydal injekčnú striekačku a plastové vrecko s kryštalickým materiálom. Odborné skúmanie potvrdilo, že ide o väčšie množstvo metamfetamínu,“ priblížila.

Skončil vo väzbe, hrozí mu dlhé väzenie

Po vykonaní procesných úkonov bol muž umiestnený do cely policajného zaistenia. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol mužovi obvinenie zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. Zároveň spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa sudca stotožnil,“ doplnila s tým, že mužovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.

