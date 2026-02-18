Perfektný výkon našich chlapcov na OH: Slováci dnes porazili Nemcov, hokejový zápas skončil 6:2

Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále ZOH v Miláne. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zvíťazili nad Nemeckom 6:2. Slováci sa medzi štvorkou najlepších tímov olympijského turnaja predstavia druhýkrát za sebou, pred štyrmi rokmi získali bronzové medaily.
Pre Nemcov sa turnaj skončil. Slováci spoznajú svojho semifinálového súpera po zostávajúcich štvrťfinálových dueloch. V nich sa vo štvrtok stretnú Kanada s Českom (od 16.40), Fínsko so Švajčiarskom (18.10) a USA so Švédskom (21.10). Semifinálové zápasy sú na programe v milánskej Santagiulia aréne v piatok 20. februára o 16.40 a 21.10.
Slovensko – Nemecko 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)Góly: 19. Regenda (Černák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (Hudáček, Dvorský), 31. Dvorský (Okuliar, Koch), 41. Regenda (Koch, Pospíšil), 57. Tatar (Ružička, Slafkovský) – 35. Reichel (Draisaitl), 50. Tiffels (Reichel, M. Müller). Rozhodcovia: Rehman (USA), O´Rourke – MacPherson (obaja Kan.), Ankerstjerne (Dán.), vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 9532 divákov.Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Okuliar – Takáč, Sukeľ, Liška – Cingel
Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller – Tiffels, Draisaitl, Reichel – Peterka, Stützle, Samanski – Michaelis, Kahun, Tuomie – Ehl, Sturm, Rieder – Schütz
Nervózny úvod a gól Regendu
Pre Slovákov to bol prvý zápas od soboty, keď v zápase hranom od 12.10 prehrali so Švédmi. Takmer štyri dni oddychu kontrastovali s nahusteným programom Nemcov, ktorí hrali v nedeľu s USA (1:5) a postup do štvrťfinále si museli vybojovať v utorňajšom zápase s Francúzskom (5:1).
Úvod priniesol nervózny hokej z oboch strán a hre chýbala presnosť. Tímy postupne získali sebaistotu a prišli aj gólové príležitosti. V 8. minúte Wissman hákoval Slafkovského, ktorý mal počas následnej presilovky sľubnú strelu, no Grubauer sa stihol presunúť. Krátko na to sa k početnej výhode dostali Nemci po tom, čo Cingel pridržal Draisaitla, no Slováci sa dokázali ubrániť. V 18. minúte sa do sľubnej šance dostal Pospíšil, ofenzívna akcia Slovákov pokračovala a Černákovu strelu tečoval Regenda – 1:0.
Druhá tretina rozhodla
Slováci zblokovali v prvej tretine viacero striel Nemcov, ktorí v sľubných príležitostiach viackrát netrafili bránku tak ako Tiffels v závere prvej časti. Zverenci Vladimíra Országha prestrieľali súpera v prvej tretine 17:5 a zatiaľ čo viedli iba 1:0, v druhej im aj prehra na strely 5:9 stačila k výraznému zvýšeniu náskoku.
Dôležitý gól na 2:0 strelil v 24. minúte Kelemen, ktorý sa zbavil Kälbleho a bekhendom prekonal Grubauera. Už o 33 sekúnd Hudáček v strednom pásme uvoľnil Okuliara, ktorý po brejku zvýšil na 3:0. Slováci si dávali pozor na dorážky a snažili sa rýchlo otáčať hru z obranného pásma.
Nemci sa do zápasu nevrátili ani v 26. minúte po menšom treste po Hlavaja. Hra slovenského tímu robila Nemcom problémy a tí od 31. minúty prehrávali už 0:4. V prečíslení dvoch proti jednému sa Dvorský rozhodol pre strelu a Grubauer štvrtýkrát inkasoval. Nemci sa nadýchli v 35. minúte po tom, čo Reichel strelou spomedzi kruhov využil prihrávku Draisaitla – 4:1.
Tretia tretina spečatila postup
Slováci zvýšili svoj náskok už v 58. sekunde tretej tretiny. Koch nastrelil puk na bránku a Regenda z dorážky spomedzi kruhov upravil skóre. V 50. minúte hrali Nemci krátku presilovku a Tiffels po krížnej prihrávke Reichela znížil na 2:5. Nemci sa štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času rozhodli pre hru bez brankára. Počas nej sa Slováci dostali do protiútoku, v ktorom Tatar pohodlne zvýšil na 6:2.
