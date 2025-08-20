Peniaze ovplyvňujú vzťahy aj intimitu: Tretina ľudí sa kvôli ich nedostatku vyhýba randeniu, štvrtina zanedbáva sex

Do partnerských vzťahov a milostného života čoraz výraznejšie zasahujú ekonomické faktory.

Ako ukázal nedávny prieskum, tretina dospelých kvôli finančným problémom rezignovala na randenie, finančný stres ľuďom kazí aj chuť na sex. Mnohí sa namiesto partnerského sexu venujú masturbácii alebo pozeraniu porna.

Ekonomická nestabilita súčasného sveta sa už začala negatívne prejavovať aj v tých najintímnejších aspektoch ľudských životov: vo vzťahoch a v sexe. Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti ZipHealth sa približne tretina dospelých kvôli finančnej neistote vyhýba randeniu a novému vzťahu, štvrtina kvôli finančnému stresu zanedbáva partnerský sex a intímny život. „Viac ako polovica ľudí sa zhoduje na tom, že nedostatok možností na cenovo dostupné rande či romantické stretnutia s partnerom mal negatívny dopad na ich milostný život,“ komentuje zistenia prieskumu Lucie Slováčková, odborníčka na zdravú sexualitu z e-shopu www.ruzovyslon.sk.

Peniaze ako faktor pri randení aj rozchodoch

Do prieskumu, ktorého cieľom bolo zistiť, ako ekonomické problémy ovplyvňujú sexuálnu pohodu, túžbu a vzťahy, sa zapojilo tisíc ľudí. Výsledky ďalej ukázali, že približne 40 % ľudí sa vzhľadom na svoju finančnú situáciu cíti vo vzťahoch „nedostatočne“. Asi pätina ľudí sa obáva, že ich partner alebo potenciálny partner ich bude kvôli peniazom negatívne hodnotiť. Finančný stres zároveň spôsobuje, že ľudia vedome zotrvávajú aj v neuspokojivých vzťahoch – približne 20 % ľudí odkladá rozchod, pretože si single život nemôžu dovoliť.

Sólo erotika a pornografia ako kompenzácia

Ľudia, ktorí sa kvôli peniazom vyhýbajú partnerskému sexu, hľadajú alternatívy. „Zatiaľ čo najviac z nich (v priemere 40 %) sa spolieha na masturbáciu a ďalšie sólo erotické aktivity, približne tretina respondentov hľadá uspokojenie v pornografickom obsahu. Asi 5 % dospelých potom využíva AI nástroje typu erotických chatbotov,“ spresňuje Lucie Slováčková.

Finančne spokojní ľudia majú viac sexu aj lepšie libido

Prieskum tiež potvrdil, že práve finančná stabilita a spokojnosť s vlastnou ekonomickou situáciou sa prejavuje vo väčšej emočnej aj sexuálnej spokojnosti vo vzťahu. Ľudia, ktorých netrápia problémy spojené s peniazmi, sú oproti finančne vystresovaným jedincov až dvakrát častejšie úplne spokojní so svojím milostným životom a dvakrát menej často zažívajú úzkosť spojenú so sexuálnym výkonom. „Finančne spokojní dospelí tiež vykazujú častejší sex, sú vo svojom milostnom živote istejší a tešia sa dobrému libidu,“ uzatvára odborníčka.

