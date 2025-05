Peňaženky slovenských vodičov opäť zaplačú: Ceny nafty a benzínu letia nahor, takto vidia ďalší vývoj analytici

Spotrebiteľské ceny pohonných látok v 21. týždni medzitýždenne stúpli, benzíny zdraželi približne o cent, bežná nafta o 1,5 centa. Benzíny sa tak predávali za najvyššie ceny za posledných šesť týždňov. Klasická aj prémiová motorová nafta sa predávali najdrahšie za posledný mesiac. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Ceny benzínov znova prekročili pri obľúbenom benzíne 95 úroveň 1,50 eura za liter, pri prémiových benzínoch 1,70 eura za liter. Benzín 98 sa aktuálne predával za cenu 1,716 eura za liter. Bežná motorová nafta v druhej polovici mája zdražela na 1,403 eura za liter, čo predstavovalo medzitýždenné navýšenie na úrovni dlhodobého priemeru, približne o 1,50 centa. Menej dynamicky sa zvýšila cena prémiovej motorovej nafty, aktuálne dosiahla hodnotu 1,596 eura za liter.

Palivá sú stále lacnejšie ako vlani, rozdiely sa však zmenšujú

Z hľadiska dlhodobého porovnávania boli ceny palív v 21. týždni stále lacnejšie ako vlani, ale nie až tak výrazne ako v predošlých niekoľkých týždňoch. Benzín 95 bol medziročne lacnejší o 7,2 % a motorová nafta o 6,8 %. Sledované ceny plynov boli oproti predchádzajúcemu týždňu nižšie, s výnimkou CNG.

Skvapalnený zemný plyn (LNG) zlacnel o 6,8 centa na 1,546 eura za kilogram. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) bola na úrovni 0,690 eura za liter, medzitýždenne zlacnel o 1,1 centa. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) nepatrne stúpla o desatinu centu, predával sa za 1,661 eura za kilogram. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena plynu LPG prvýkrát od augusta 2024 nižšia, o 0,7 %. Naopak, cena CNG bola medziročne vyššia o 3,7 % a LNG o 0,5 %.

Ropa zlacňuje druhý týždeň po sebe

Ceny ropy v piatok klesli a zároveň smerujú k poklesu druhý týždeň v rade. Trhy totiž očakávajú, že kľúčové štáty ropného zoskupenia OPEC+ sa dohodnú na ďalšom zvýšení produkcie a náladu na trhoch ovplyvnila aj najnovšia zmena v súvislosti s platnosťou dovozných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.00 h SELČ 63,85 USD (56,60 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 30 centov (0,47 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 60,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 19 centov (0,31 %). Od začiatku týždňa zaznamenali obidva kontrakty pokles o 1,5 %.

Trhy zneistilo aj obnovenie Trumpových ciel

Za smerovaním ceny ropy nadol sú najmä očakávania, že osem štátov ropného zoskupenia OPEC+ sa na svojom zasadnutí dohodne na tom, že v júli opätovne zvýšia produkciu. Zasadnutie je naplánované na sobotu 31. mája a niektorí analytici predpokladajú, že štáty sa dohodnú na výraznejšom zvýšení ťažby než na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach, na ktorých produkciu zvýšili o 411 000 barelov denne.

Trhy navyše ovplyvnilo rozhodnutie odvolacieho súdu v USA, ktorý obnovil Trumpove recipročné clá. Súd uviedol, že predošlé rozhodnutie súdu nižšej inštancie o blokovaní ciel je nateraz „dočasne pozastavené až do ďalšieho oznámenia“, konkrétne dovtedy, kým nebudú posúdené predložené argumenty oboch strán.

Neistota na trhoch v súvislosti s platnosťou ciel a ďalším vývojom ekonomiky tak pretrváva. Od 2. apríla, keď Trump oznámil recipročné clá, ktoré podľa neho znamenajú pre USA „Deň oslobodenia,“ klesla cena ropy už o viac než 10 %.

Ceny pohonných hmôt by mali zostať stabilné

Ceny pohonných hmôt v budúcom týždni budú stabilné bez väčších výkyvov. Uviedol to Jiří Tyleček, hlavný analytik finančných trhov XTB.

„Ceny pohonných hmôt síce na týždennej báze vzrástli, ale zatiaľ to nevyzerá na začiatok nejakého silnejšieho trendu. Cena severomorskej ropy Brent zostáva na nižších úrovniach a podobne sú na tom aj veľkoobchodné ceny pohonných hmôt. Pozitívnym faktorom je tiež pokračujúce posilňovanie eura na páre s americkým dolárom, čo znižuje ceny pre vodičov na čerpacích staniciach. V ďalšom týždni by sme sa mohli dočkať iba nízkych pohybov cien, ktoré by sa dali označiť za stagnáciu,“ spresnil.

Priblížil, že OPEC zostáva v ťažkej situácii, keď sa zmieruje s nižšími cenami ropy, aby prestal strácať podiel na globálnom trhu. Saudská Arábia, de facto líder celého kartelu, chce navyše vytrestať niekoľko producentov vrátane napríklad Kazachstanu alebo Iraku, ktorí dlhodobo prekračujú stanovené kvóty.

Situáciu ovplyvňujú aj sankcie a rokovania s Iránom

Samostatnou kapitolou sú podľa neho aj geopolitické riziká. V posledných dňoch sa akcentujú sprísnené sankcie Spojených štátov na Rusko a jeho tieňovú flotilu. Ak by boli zavedené, tak globálna ponuka ropy utrpí. Zároveň prebiehajú jadrové rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré v prípade neúspechu môžu tiež viesť k zníženiu exportov.

Na druhej strane sa nedá vylúčiť ani uzatvorenie dohôd, ktoré by mohlo navýšiť ponuku na trhu v relatívne krátkom čase niekoľko málo mesiacov o vyše stovky barelov ropy denne. Analytik dodal, že z pohľadu dopytu po rope trh zostáva relatívne silný. Dopyt v Číne síce nerastie tak silne, ako sa čakalo, ale stále zostáva silný.