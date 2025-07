Peňaženky budú plnšie: Tisíce Slovákov dostanú od štátu viac peňazí. Pozrite sa, či sa to týka aj vás

Úrady práce vyplatia jednorazovo aj tento rok rodičom prvákov zvýšený prídavok na dieťa vo výške 170 eur. Príspevok dostanú v októbri bez podávania akejkoľvek žiadosti. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

„Nástup do školy je mimoriadnou udalosťou pre každé dieťa a jeho rodinu. So začiatkom novej životnej kapitoly sú spojené aj nemalé výdavky. Predpokladáme, že vďaka tomuto zvýšenému prídavku aj tento rok podporíme rodiny prvákov sumou približne šesť miliónov eur a adresne im tak pomôžeme zvládnuť vyššie výdavky spojené so začiatkom školského roka,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Podpora rodín

Zvýšený prídavok na dieťa poskytujú úrady práce už od roku 2019. Nárok naň majú rodičia detí, ktoré nastúpili do prvého ročníka základnej školy. Cieľom tohto príspevku je najmä podporiť rodiny prvákov pri zabezpečovaní základných školských potrieb za účelom podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Príspevok je poskytnutý len raz a je priamo viazaný na nástup dieťaťa do školy.

„Iba v roku 2024 úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili zvýšený prídavok na bezmála 57 000 detí. Od roku 2019 sme takýmto spôsobom podporili 335 000 prvákov pri príležitosti ich nástupu do školy a dovedna sme im poslali 35,5 milióna eur. Verím, že aj vďaka tejto štátnej pomoci sa mnohým rodinám podarilo lepšie zvládnuť zvýšené výdavky na začiatku školského života,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.

Dodal, že ak rodič nepoberá prídavok na dieťa na území Slovenska, ale v inom členskom štáte EÚ, tak nárok na zvýšený prídavok si uplatní podaním žiadosti oň. Tlačivo žiadosti je dostupné na webovej stránke úradov práce.