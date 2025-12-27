Google v tichosti zavádza novinku, o ktorej mnohí snívali: Ak sa hanbíte za svoj e-mail, pripravte sa

Mnohí z nás si zakladali svoje e-mailové adresy ešte v útlom tínedžerskom veku, keď nám pravdepodobne ani len nenapadlo, že ich budeme používať aj v dospelosti. Preto snáď niet trápnejšej situácie, ako keď si od nás niekto cudzí vypýta e-mail a musíme ho skutočne vysloviť nahlas. Ak ho máte zaregistrovaný cez Gmail, máme pre vás možno dobré správy.
V médiách sa v uplynulých dňoch začala objavovať informácia, podľa ktorej má e-mail účtu Google s koncovkou gmail.com umožniť zmeny, ktoré sme doteraz vykonať nemohli. A to povoliť zmenu svojej prezývky, ktorá je pred ňou, informoval web 9to5google.
Možnosť sa má zavádzať postupne
Google opisuje, že túto možnosť postupne zavádza a tieto informácie svietia na podpore. „Ak chcete, môžete zmeniť svoj e‑mail účtu Google s príponou gmail.com na novú adresu, ktorá sa končí príponou gmail.com. Možnosť zmeniť e‑mail účtu Google postupne zavádzame pre všetkých používateľov a zatiaľ nemusí byť pre vás k dispozícii,“ upozorňuje.
9to5google pripomína, že má ísť o novú funkciu, ktorú však Google nikde podrobnejšie nepopísal. TouchIt spomína, že by mala byť najprv spustená v Indii a má fungovať tak, že vaša e-mailová schránka zostane prepojená aj so starou a aj s novou prezývkou.
„Keď zmeníte svoj e‐mail účtu Google z adresy s príponou gmail.com na novú, ktorá sa končí príponou gmail.com váš predchádzajúci e‑mail účtu Google s príponou gmail.com sa stane alternatívnou e‑mailovou adresou,“ uvádza Google.
My sme si skúsili overiť, či je možné zmeniť náš e-mail účtu Googlu, no táto možnosť nám nebola sprístupnená. Kedy sa dostane aj na Slovensko, nie je zrejmé.
