Päťnásobný majster Európy aj mladý športovec. Relácia V siedmom nebi sa vracia s ďalšími silnými príbehmi

JOJ play prinesie od 17. októbra a televízia JOJ od 18. októbra v prime time nové časti obľúbenej relácie V siedmom nebi. Jeden z najsilnejších formátov domácej televíznej produkcie vstupuje už do svojho 11. ročníka. Diváci sa môžu tešiť na päť premiérových častí plných autentických ľudských príbehov. Reláciou bude tradične sprevádzať charizmatický moderátor Vilo Rozboril.
Kľúčom k úspechu relácie sú podľa jej moderátora autentické ľudské príbehy. „Tie sa divákov vždy hlboko dotknú. Relácia môže mať svoju štruktúru – dramaturgickú, scenáristickú, režisérsku – ale vždy je v nej nanovo predstavený ďalší ľudský príbeh. Vždy prichádza nový človek, nový vzťah, nová situácia, nový silný osud. A to je niečo, čoho sa nedá ‚prejesť‘, pretože každý jeden príbeh je jedinečný a neopakovateľný,“ hovorí Vilo Rozboril.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Relácia si udržiava svoju jedinečnosť tým, že za emóciami vždy stojí reálna zmena v živote ľudí. „Podstatné je to, že pomoc je skutočná. Keď človeku zabezpečíme strechu nad hlavou, zostáva mu, nie je to žiadna televízna kulisa. Keď vyzbierame peniaze, prídu mu na účet. Keď mu zariadime zdravotnú pomôcku alebo auto, mení to jeho život. Divák sleduje niečo, čo nie je inscenované, ale reálne – pred ich očami sa odohráva zmena života k lepšiemu. To je základ autenticity,“ dodáva moderátor.
Aké príbehy budú v novej sérii?
V novej sérii diváci uvidia, okrem iných, aj príbeh pätnásťročného športovca Lukáša, ktorý prežil zásah elektrickým prúdom pri páde do potoka. Pred smrťou ho zachránil kamarát Jakub, nasledovala kóma, náročné liečenie a opätovné učenie sa základným veciam. Dnes je na tom lepšie, no čaká ho ešte dlhá cesta. Svoje veľké srdce ukáže rozhodnutím radšej pomôcť s ihriskom pre všetkých než ísť na vysnívaný zápas NBA.
Silnou emóciou zarezonuje aj príbeh Adama Cibuľu, päťnásobného majstra Európy v kulturistike. Po rokoch úspechov sa ocitol na dne – dnes žije bez vody a elektriny v zdevastovanom dome pri železničnej stanici v Hnúšti. Alkohol ho pripravil o kariéru aj domov. Vo svojich 61 rokoch sníva o druhej šanci a návrate k športu.
Nahlásiť chybu v článku