Ich obavy sa naplnili. Diváci Sľubu budú najbližšie dni neustále v napätí, predpovedali najväčší zvrat druhej série

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Pri adopcii sa stala chyba.

Od začiatku druhej série sa dej obľúbeného dobového seriálu rozbehol naplno. Pribudli nové postavy a životy viacerých postáv sa poriadne skomplikovali. Roháč náhle ukazuje svetlú stránku a nielen postavy v seriáli, ale tiež diváci mnohokrát neveria vlastným očiam. Naopak, pri kom sa sťažujú na negatívny vývoj, je postava Zuzany.

O tom, že divákom leží Zuzana poriadne v zuboch, sme vás už v článku informovali. Dôvod je pritom jednoduchý. Zatiaľ čo Zuzana rieši vzťahy a samu seba, hrozba, ktorú má priamo pod nosom, jej uniká, nezáležiac na tom, ako veľmi diváci kričia na televízne obrazovky u seba doma, aby sa spamätala.

Prichádza to, čoho sa najviac báli

Okrem Zuzany majú diváci na muške aj Natáliu. Tá odišla z Líbye a vrátila sa do Bratislavy, pričom tvrdila, že tak urobila preto, že ani po desiatich rokoch prosenia jej manžel nedal to, po čom najviac túžila – bábätko. Podľa jej slov sa preto rozhodla s ním rozviesť a začať nanovo. To jej, samozrejme, diváci od začiatku neverili a boli presvedčení, že sa snaží získať dom, Michala a Kubka a prakticky získať Zuzanin život.

Foto: TV Markíza

Ako prezradili popisy k nasledujúcim epizódam, zverejnené na portáli ČSFD, zdá sa, že sa už Natália nebude držať späť a rozbehne tento plán naplno. Vyzerá to teda tak, že sa divácke obavy naplnili a najbližšie dni, respektíve týždne, budú ako na tŕní. Zatiaľ totiž nie je známe, ako celá situácia skončí a divák tak môže len čítať medzi riadkami.

V 37. epizóde sa zistí, že sa pri adopcii stala chyba. O akú pôjde, zatiaľ nevieme. Diváci ale predtým diskutovali o tom, že je zvláštne, že sa postava Natálie objavila až v druhej sérii a neriešila sa s ňou starostlivosť po smrti Kubkových rodičov. Je totiž jeho jediná žijúca príbuzná, a tak je zvláštne, že Michal a Zuzana dostali Kubka do starostlivosti bez toho, aby sa vôbec brala Natália do úvahy ako druhá možnosť.

Foto: TV Markíza

V popise 41. epizódy je už vyložene napísané, že „Natália chce získať Kubka“. Michal sa jej však postaví, a tak je zjavné, že ani jeden nie je pripravený sa vzdať. Zuzanin a Michalov prípad následne končí na súde, a tak diváci budú mať déjà vu, keďže tam len nedávno riešili rozvod.

Posledná zmienka o Kubkovi sa nachádza v popise 45. epizódy. Ten však prezrádza len to, že Zuzana bude mať strach o Kubka. Prečo, je zatiaľ neznáme a diváci to zistia až o dva týždne.

