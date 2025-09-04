Parlament bude fungovať: Žltačku má jeden zamestnanec. Opatrenia majú pod kontrolou aj hygienici

Činnosť Národnej rady (NR) SR ani jej orgánov nie je v súvislosti s výskytom žltačky nijakým spôsobom ohrozená alebo narušená. Nedošlo k narušeniu rokovania výborov, ich zvolané schôdze prebiehajú v štandardnom režime. Pre TASR to potvrdili z Kancelárie NR SR.
„Môžeme potvrdiť, že evidujeme jeden izolovaný prípad ochorenia u zamestnanca Kancelárie NR SR. Zdôrazňujeme, že uvedený zamestnanec nepracuje v kuchyni ani v jedálni. S ohľadom na ochranu osobných údajov však nie je možné poskytovať bližšie informácie v tejto súvislosti,“ ozrejmili z parlamentu.
Spolupráca s hygienikmi
Kancelária NR SR podotkla, že konala okamžite po zistení informácie o nákaze u zamestnanca. Ohradzuje sa voči tvrdeniam, že by boli informácie z jej strany zatajované. „Od momentu potvrdenia diagnózy je Kancelária NR SR v plnom kontakte s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) a riadime sa pokynmi hlavnej hygieničky. Epidemiologické šetrenie vrátane posúdenia kontaktov je plne v kompetencii RÚVZ. Kancelária NR SR sa v plnej miere riadi závermi RÚVZ,“ dodala.
Jedáleň je zatvorená, riziko trvá
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) podotkol, že jediným aktuálnym obmedzením v tejto súvislosti je zatvorenie jedálne. Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Inkubačná doba ochorenia je 15 až 50 dní.
Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých prejaví žltačka. Najúčinnejšou prevenciou proti ochoreniu je dodržiavanie správnej hygieny rúk.
