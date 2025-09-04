Z Tatranského tigra je dnes chorá mačka: PS chce naštartovať ekonomiku, predstavilo veľký Tresk

Tresk je návod na reštart ekonomiky Slovenska, zastaví úpadok a zvýši životnú úroveň všetkých ľudí. Uviedol to v Bratislave predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka na ekonomickej konferencii Tresk.
„Skutočná výzva bude zvrátiť 14 rokov totálneho zaostávania a úpadku za vlády Smeru. A presne o tom je Tresk. Je to návod na nový ekonomický model na rast životnej úrovne, na obnovu dôvery v štát a inštitúcie. Aby sa ľudia postupne začali vracať späť na Slovensko. A po najbližších voľbách budeme mať možno poslednú šancu to urobiť,” upozornil Šimečka.
Nádej na spoluprácu opozície
Na Slovensku je podľa Šimečku stále veľa ľudí z rôznych spoločenských oblastí, ktorým osud Slovenska nie je ľahostajný. Zdrojom nádeje, že sa naštartovanie ekonomiky Slovenska podarí, je podľa jeho slov aj spolupráca politickej opozície.
„Mám na mysli našich najbližších partnerov, SaS, KDH a Demokratov. Za posledné dva roky sme sa zblížili a zjednotili pri viacerých projektoch. Vo všetkých stranách vidím špičkových odborníkov a skutočných vlastencov. Som presvedčený, že naše štyri strany dokážu vytvoriť stabilnú vládu. Preto v najbližšom čase partnerom navrhnem, aby sme sa posunuli ďalej a vytvorili spoločnú platformu na pravidelnú koordináciu na politickej aj odbornej úrovni,” povedal predseda PS.
Odpoveď na pochybnosti
Šimečka dodal, že PS je pripravené poraziť stranu Smer-SD a zostaviť lepšiu vládu pre Slovensko. Odpoveďou na pochybnosti, či je hnutie pripravené, je podľa neho aj Tresk. „Na dokumente spolupracovali europoslanec a bývalý predseda vlády Ľudovít Ódor s poslancom Národnej rady SR Štefanom Kiššom, dvaja z najlepších ekonómov Slovenska, a konzultovali ho s desiatkami odborníkov z praxe,” priblížil.
„Tresk nie o jednej atómovke ani o rýchlokvasených populistických sľuboch. Je to komplexná séria poctivých reforiem a opatrení, ktoré naštartujú ekonomiku Slovenska. A je to pozvánka do diskusie s našimi politickými partnermi, ale aj odbornou a laickou verejnosťou. Som presvedčený, že budeme úspešní,” zdôraznil predseda hnutia.
„To, že sa nám darí, spoznáme nielen na štatistikách,“ doplnil Šimečka. „Povedia nám to mladí ľudia na Považí, Zemplíne či v Novohrade. Že opäť dôverujú Slovensku, a nechcú hneď po maturite utiecť. Že tu chcú podnikať a vychovávať svoje deti. Nebude to hneď, a určite to nebude jednoduché, ale s Treskom máme jasný plán, ako to dosiahnuť,” uzavrel Šimečka.
Čo podľa PS potrebuje Slovensko?
Progresívne Slovensko tvrdí, že už v prvom roku po voľbách treba priniesť konkrétne opatrenia, ktoré ľudia aj podniky okamžite pocítia. Hnutie spomína najmä:
- nižšie dane a odvody z práce
- silnejšiu podporu malých a stredných podnikov –
- lepší prístup ku kapitálu a využívanie európskych fondov
- digitalizáciu po vzore Ukrajiny
- vládny inovačný hub
- modernizáciu ľudských zdrojov v štáte
Reformy s dlhším dosahom
Progresívci pripomínajú, že nie všetko prinesie výsledky okamžite. Slovensko potrebuje aj hlbšie reformy v oblasti školstva, spravodlivých daní, stabilných verejných financií a odolného trhu práce. Základným cieľom je podľa nich zlepšiť kvalitu verejných služieb a obnoviť dôveru ľudí v štát. „Rozhodnutia o prioritách sú vždy politické, ale musia vychádzať z poctivej prípravy. Nedá sa urobiť všetko naraz,“ stojí v zverejnenom dokumente.
Bývalý premiér Ľudovít Ódor varuje, že Slovensko stratilo dynamiku a z niekdajšieho „Tatranského tigra“ sa stala chorá mačka. Podľa neho dnešný ekonomický model stojí len na prerozdeľovaní už existujúcich zdrojov, no chýba mu skutočný rozvoj.
Katastrofálne čerpanie eurofondov
Ódor upozornil aj na vážne problémy, ktoré brzdia krajinu ako katastrofálne čerpanie eurofondov a masívny odchod talentovaných ľudí do zahraničia. Napriek kritike však vidí aj svetlé stránky. Slovensko má podľa neho na čom stavať, výhodou je potenciál zelenej transformácie, flexibilita malej krajiny pri hospodárskej zmene aj jej strategická poloha v srdci Európy.
Uviedol to v Bratislave na konferencii opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) europoslanec za PS Ľudovít Ódor pri oficiálnom predstavení ekonomického plánu Tresk spolu s poslancom Národnej rady SR za PS Štefanom Kiššom. Tresk podľa Kišša prináša desiatky systémových opatrení v siedmich oblastiach, ktoré navzájom súvisia.
„Ja som presvedčený o tom, že nikdy nebudeme vedieť konsolidovať verejné financie, ak nenaštartujeme opäť ekonomický rast,“ priblížil bývalý premiér Ódor. Tresk je podľa Ódorových slov skratka „totálneho reštartu ekonomiky Slovenska“. „Každé jedno slovo je veľmi dôležité – aj totálny, aj reštart. Naznačuje, že stojíme na mieste a potrebujeme veľa vecí meniť, aby sme sa opäť pohli ďalej,“ spresnil Ódor.
Politická vôľa a odvaha
Hnutie predstavilo konkrétny zoznam opatrení, ktoré posudzuje podľa toho, aký majú vplyv na blahobyt krajiny, koľko stoja a či existuje dostatočná politická sila na ich presadenie. „To je úloha lídrov, rozhodnúť sa, čo je pre Slovensko najdôležitejšie, a ísť aj tou ťažšou cestou, ak je to správne riešenie,“ tvrdia predstavitelia PS.
Ak sa Slovensko vydá touto cestou, podľa nich môže dať ľuďom dôvod veriť v lepšiu budúcnosť. V opačnom prípade hrozí pokračovanie úpadku, masívny odchod talentov a približovanie sa k Rusku namiesto k západnej Európe.
