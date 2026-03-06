Paríž vyslal lietadlovú loď Charles de Gaulle do Stredomoria. Jej úloha je jasná

Foto: U.S. Marine Corps photo by Maj. Joshua Smith, Public domain, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Má slúžiť na ochranu občanov a spojencov.

Do oblasti Stredozemného mora v piatok priplávala francúzska obojživelná vrtuľníková loď Tonnerre, ktorej úlohou je posilniť prítomnosť francúzskych ozbrojených síl v kontexte krízy na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka Le Monde.

Do Stredomoria v piatok doplávala aj francúzska lietadlová loď Charles de Gaulle, ktorá bola doteraz nasadená v rámci misie NATO na severe Európy. Paríž ju na Blízky východ vyslal na ochranu svojich občanov a spojencov.

Podobná loď ako Tonnerre bola preventívne vyslaná k pobrežiu Libanonu na prípadnú pomoc s repatriáciami francúzskych občanov aj v roku 2024, počas vojny medzi Izraelom a libanonskou militantnou skupinou Hizballáh.

Rovnaká situácia nastala aj tento týždeň, keď po útoku Hizballáhu na Izrael začala izraelská armáda v odvete útočiť na bašty tohto proiránskeho šiitského hnutia na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu.

Foto: TASR/AP

O čo ide?

Ozbrojené zrážky medzi Hizballáhom a Izraelom sú súčasťou eskalujúceho regionálneho konfliktu na Blízkom a Strednom východe, ktorý sa začal 28. februára útokom Izraela a Spojených štátov na Irán.

Vzhľadom na historické väzby oboch krajín v Libanone žije vyše 20-tisíc ľudí s dvojakým – libanonským a francúzskym – občianstvom.

