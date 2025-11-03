Parádna správa pre Slovensko: Jeden obrovský problém vymizol. Lekár Chudý ďakuje všetkým, ktorí sa na tom podieľali

Foto: TASR - Martin Medňanský

Michaela Olexová
TASR
Prvý prípad u nás potvrdili testy 21. marca 2025 a dnes je nákaza konečne zažehnaná.

Medzinárodná organizácia pre zdravie zvierat (WOAH) uznala dňom 31. októbra opätovne Slovenskú republiku ako krajinu bez výskytu nákaz a bez vakcinácie proti slintačke a krívačke. V pondelok o tom informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

„V mene ŠVPS SR sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a pomohli zvládnuť túto neľahkú situáciu v krátkom čase,“ uviedol hlavný veterinárny lekár Martin Chudý a dodal, že je dôležité sa z nákazy poučiť a byť pripravený na zdolávanie nákaz.

Zabráňme obdobným tragédiám

„Chcem opätovne poprosiť všetkých chovateľov o vysokú mieru zodpovednosti, neustáleho dodržiavania nariadených opatrení, predovšetkým biologických, na zabránenie zavlečenia nákaz do chovov,“ dodal Chudý s tým, že sa tak zabráni obdobným tragédiám, keď sa zvieratá v ohniskách musia likvidovať a prijímať rôzne prísne, často nepopulárne opatrenia, aby sa nákaza ďalej nešírila.

Ilustračná foto: TASR – František Iván / Unsplash

Chudý pripomenul všetkým chovateľom hovädzieho dobytka povinnosť registrácie chovov. Táto povinnosť podľa neho uľahčuje vzájomnú komunikáciu, ako aj garanciu zdravých chovov prostredníctvom úkonov v rámci veterinárnej prevencie a ochrany.

Slintačka a krívačka, alebo aj aftózna horúčka, je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie zvierat. Postihuje najmä hovädzí dobytok, kozy, ovce, ošípané, ale aj voľne žijúcu raticovú zver a iné párnokopytníky. Prvý prípad slintačky a krívačky u nás potvrdili testy 21. marca 2025 na troch farmách na juhu Slovenska po viac ako 50 rokoch. Zaznamenaných bolo spolu šesť ohnísk. Akým spôsobom sa vírus dostal do stredoeurópskeho priestoru, je stále predmetom vedeckého zisťovania.

