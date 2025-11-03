V Ríme sa čiastočne zrútila cenná pamiatka: Robotník zostal v troskách, uväznila ho veža stará stovky rokov

Stredoveká veža v centre Ríma, na ktorej prebiehali rekonštrukčné práce, sa v pondelok čiastočne zrútila.
Z veže evakuovali troch robotníkov. Jedného z nich previezli v kritickom stave do nemocnice, uviedol pre AFP hovorca hasičov. Jeden robotník však zostal uväznený v troskách, povedal pre AFP predstaviteľ kancelárie starostu Ríma.
Druhé čiastočné zrútenie prišlo o dve hodiny neskôr
Časť veže Torre dei Conti sa zrútila krátko po 11:30.
Veža sa nachádza v rušnej oblasti neďaleko Kolosea. Reportér AFP bol svedkom druhého čiastočného zrútenia veže asi o dve hodiny neskôr.
Na miesto prišiel aj starosta Ríma Roberto Gualtieri a taliansky minister kultúry Alessandro Giuli. Na veži, ktorá pochádza zo začiatku 13. storočia, prebiehala rekonštrukcia z prostriedkov Európskej únie.
Najnovšie články
